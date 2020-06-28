半導體新兆元計畫 7月出爐

據悉，國發會7月初將向蔡英文總統、行政院長蘇貞昌簡報六大核心戰略產業發展方案。其中資訊及數位相關產業初步規畫，將全力促進人工智慧、5G、物聯網等前瞻科技創新及應用服務，以發展台灣成為下世代資訊科技重要基地，目標半導體產值由2019年2.6兆元提升到2024年的3.5兆元。

同時，要吸引國際科技大廠來台設立或擴大研發基地四年累計十案；協助廠商爭取海外系統整合商機四年累計10億元。

蔡英文總統520就職宣示打造六大核心戰略產業，包含：資訊及數位、資安、生物及醫療科技、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備產業。國發會召集各部會一個月來緊鑼密鼓研議，俟7月初總統、閣揆拍板定案後，正式公布。

政府高層表示，我國在半導體及資通訊產業已有厚實基礎，未來將善用既有優勢，從零組件製造，邁向整機、系統輸出模式，並打造國內產業全球供應鏈韌性，全力發展AI、5G、物聯網產業，吸引國際科技大廠來台設立研發中心。

經濟部統計，自2002年至2020年3月上旬，已累積促成47家跨國企業在台設立65個研發中心，平均一年約設立三個研發中心。

發展資訊及數位相關產業，以達2024年半導體產值提升到3.5兆元目標，政府將祭出五大策略、十餘項具體措施，五大策略包括：推動新世代技術研發、擴大智慧製造能量、強化供應鏈韌性、擴大數位應用場域、促進系統整合輸出。

推動新世代技術研發方面，採取的具體措施包含：七年投入近170億元推動「領航企業研發深耕計畫」，吸引新興半導體、新世代通訊、人工智慧等國際大廠，結合國內業者在台進行前瞻研發布局，強化我國產業領導性技術研發實力等。

擴大智慧製造能量方面，具體措施包含：串連智慧製造完整產業生態系統，協助設備業者高值化轉型，提升國際競爭力等。

強化供應鏈韌性方面，具體措施包含：推動外商來台設立據點，鼓勵國內業者與外商在台技術合作，提升供應鏈自主生產比例等。

擴大數位應用場域方面，將推動5G跨域合作，推動智慧醫療、智慧娛樂、智慧製造場域試煉，加強我國科技新創在資通訊、AI、5G等領域的技術驗證發展、衍生多元應用方案。

促進系統整合輸出方面，將國內成功的系統整合應用輸出國際，推動轉型為軟硬整合解決方案的提供者。

扶持資安產業 政院將設卓越中心

中美貿易戰戰線不斷延伸，從貿易、智慧財產權到資安華為風波，卻也是台灣發展資安產業重要契機。根據行政院研擬的資安產業發展方案規畫，台灣將打造被世界信賴的資安系統及產業鏈，目標2025年資安產值達780億元以上，資安從業人口1萬人以上，通過資安驗證產品銷售額成長7％。

同時將鏈結國際夥伴，搭載國內資安產品進軍全球八案以上；輔導六家資安公司年營業額10億元以上，輔導二家新創公司資本額1億元以上。

據工研院表示，2018年台灣資安產值達437.3億元，2020年是台灣發展「安全產業鏈」的重要契機，資安產值可望達550億元。

知情官員指出，產業正進行大規模數位轉型，各國政府與企業都面臨嚴重的資訊戰及網路攻擊，為因應接下來5G、AI與IoT技術帶動的數位轉型及智慧化需求，國內必須有強大的資安產業做後盾，以帶動整體數位經濟發展。

520就職時，蔡英文總統曾宣誓，要發展可以結合5G時代、數位轉型、及國家安全的資安產業，要全力打造可有效保護自己，也能被世界信賴的資安系統及產業鏈。

因此發展資安產業將採取四大策略，包括強化資安產品核心技術能量、成立資安卓越中心、完善資安高教環境、引導企業強化資安防護能量。

強化資安產品核心技術能量方面，具體措施主要投入物聯網安全、關鍵基礎建設安全、晶片製造設計安全等技術研發，並強化國際合作關係，與國際接軌；並由行政院資安處負責成立資安卓越中心，及教育部負責完善資安高教環境。

引導企業強化資安防護能量方面，具體措施包含擴散資安實測場域推動機制：導入國產資安方案，建立場域資安威脅應變能力；強化製造業供應鏈安全：從半導體產業出發擴散國內製造業場域，在地打造台灣安全供應鏈。