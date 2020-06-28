基本工資30日開會 勞資拔河

因新冠疫情而停開的「基本工資工作小組會議」，今年首度在30日（本周二）召開，明年基本工資調漲與否，成為勞資雙方關注焦點。基本工資月薪外界預估自2萬3,800元調升破2萬4千元，亦即調幅近3％可能性大，工商團體粗估，企業一年至少增加150億元勞動成本。

「這還不包括勞保費率」，工商團體指出，不論景氣好壞，每兩年都要調高0.5％，雇主每兩年都要再新增近90億元勞動成本，還有身心障礙者雇用差額代金，以及原住民雇用差額代金等各項社會救助給付，都是與基本工資「掛勾」在一起。也就是說，只要調高基本工資，勞、健保等各項費用也一併「墊高」，對企業界而言，會是很沉重的負擔。

工商團體因此提出三大理由，強烈呼籲政府，在企業界因中美貿易戰、新冠疫情而面臨存亡絕續的關鍵時刻，不宜再調高基本工資。

工商團體第一個理由是：內憂外患。國內各產業受到疫情衝擊，5月失業率創八年來同期新高，百業才因國境內部解封而出現一線生機；外有中美貿易戰，疫情仍在國際間流竄、防疫危機並未完全解除，並非調高基本工資的適當時機。

工商團體直言，在各項數據都呈現悲觀訊息之際，即使勉強調升了，「漲幅可能讓勞工吃了粽子，就買不起一杯飲料；但是企業的法定勞動成本卻是倍數成長，也將加快企業活不下去的速度。」

第二，將連動增加勞動成本。工商團體指出，企業支付勞保、健保、勞退金的提繳、身心障礙者雇用差額代金、原住民雇用差額代金等，都與基本工資連動，只要一漲基本工資每年負擔加重，若明年健保費率再調漲，將再新增逾100億元成本。

第三，中小企業以服務業占多數，工商團體指出，時薪計時工作多以服務業為主，貿然調高，因疫情受創的中小企業恐將無法承擔。

工商團體指出，疫情衝擊各產業，苦喊紓困應祭出3.0不能停，政府紓困都來不及了，實無調整基本工資的迫切性，否則會讓企業生存雪上加霜。