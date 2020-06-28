農業旅遊250元抵用券 延至7月中上路

原訂6月底上路的電子版農業振興券，農委會主委陳吉仲今天表示，將配合行政院的振興三倍券在7月15日同步發行。此票券面額新台幣250元，可在10種農業消費場域使用。

農委會自2月中就決定發行「農業旅遊券」，規劃共要發行500萬張面額250元的電子化票券。農委會主秘范美玲說，下載及消費地點的資訊頁面，7月9日將召開記者會發布。

農委會輔導處說明，要使用農業旅遊券的消費者，可用手機前往登入取票網站，輸入身分證字號、手機號碼後，會收到驗證簡訊，驗證完成即可取得電子票券的QR code，再參考農業易遊網的農業旅遊券專區，就能到網站上列出的地點消費時抵用，規劃為一次式使用。

輔導處指出，可使用的場域有10大類，包括「休閒農場」、「休閒農業區組織及會員」、「田媽媽、茶莊、酒莊、百大與在地青農」、「農漁特產品展售中心、直銷站、社區小舖及漁產直販所」、「特色主題農遊業者」。

還有「魚貨直銷中心或觀光魚市的業者及攤商」、「領有有效娛樂漁業執照的娛樂漁業漁船（筏）漁業人」、「林務局轄管森林育樂場域內合法經營的特色商店及業者」、「水保局農村體驗評鑑通過的農村社區組織、團體或業者」，以及為了預防有疏漏，第十類為「經農委會各主管機關認定薦送者」。