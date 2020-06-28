三倍券發放耗費大批人力！行政院端午連假開始動員全國三監獄受刑人進行振興三倍券紙本分裝，同時還徵調中油、台電兩大國營事業員工百多人支援，引發員工反彈，抱怨「我們很閒嗎」、「不務正業」。

國營員工怨不務正業

振興三倍券紙本首波由中央印製廠印製1,200萬份，民眾可在7月1日起在三倍券官網預購，超商領取。或是7月15日後直接到郵局直接換購，由於預估湧進大批排隊人潮，之前曾引發郵局工會抗議。

現在紙本券進入分裝作業，由於每人可換2,000元，拿到5張200元、2張500元共7張券，分裝工程龐大。行政院近日悄悄動員台北看守所、桃園女子監獄、新竹監獄受刑人進行紙本券分裝，並要求經濟部所屬機關、台電與中油國營事業員工前往支援。日期從本月24日起，一直到7月18日止，將近1個月。

台電已派出55人、中油則徵調110人進行兩批輪調，都已進駐新竹監獄旁飯店，每日以遊覽車團進團出監獄，兩班次輪替，複核受刑人分裝份數與正確性，有時還得幫忙分裝。國營會、商業司、標檢局、中小企公務員則支援其他2個監獄。

但三倍券分裝不找民間公司負責，竟徵調國營事業員工，引來員工不滿聲浪。一位中油資深員工就罵，到底是誰想出這種鬼主意，「我們很閒嗎？」。某台電總部上班員工也質疑「很奇怪」，到底電力公司跟三倍券有甚麼關係，不務正業。

員工反彈 台電工會促勿強迫

對於員工反彈，台電工會已向公司發出聲明，對員工參與振興三倍券分裝表達反對立場，要求不可以強迫。如有員工自願配合，也應依照勞基法辦理。中油工會則說，理解防疫振興重要，要求相關支援人力補假、加給都必須符合勞動法令。

對於動員國營事業支援，經濟部官員強調，因為紙本券等同現金，招標有相關安全問題，所以不考慮。可理解對員工來說，這屬於額外工作，但相信過幾天大家熟悉就會比較好。

台電副發言人張庭抒說明，參加監獄分裝作業員額都徵求自願，加班費從優，之後會給補假，回來可能還有獎勵，權益都有照顧。

據了解，為怕受刑人夾帶，每批三倍券分裝好都需結算份數，放在監獄庫房監視保存，經濟部並有投保避免損失。

（中國時報 王玉樹）

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