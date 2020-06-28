快遞包裹實名制上路月餘 2.8萬人吃紅牌

快遞包裹實名認證新制5月16日上路，統計一個多月來，有3.4萬名海外網購族，因被抽查到尚未辦理實名證遭「黃牌」警告，其中2.8萬人被通知後仍未辦理且再被查獲，若無法及時補辦，包裹可能遭退運。

快遞包裹實名認證新制上路後，海外網購包裹的進口人（購買人）如果未完成實名認證，首次被抽查到，將祭「黃牌」警告，包裹仍可通關，報關業者也會通知民眾補辦，但若遲遲不辦，等到第二次被抽查到，將直接吃下「紅牌」，海關將不受理包裹通關。

財政部關務署統計，截至6月23日，官方實名認證APP「EZ WAY易利委」的註冊人數已突破百萬大關、增至120萬人，但比起經常購買海外網購300萬人次仍有一段距離；累計新制上路1個多月來，已有3.4萬人收到「黃牌」，其中有2.8萬人因遲遲完成實名認證，包裹無法入關，恐遭退運命運。

對比每天龐大的快遞包裹進口量，一個月多來「黃牌」僅3.4萬件似乎偏低。關務署官員說明，考量查核人力有限，避免一下造成報關行太大負擔，查核採行抽查、而非普查方式，因此初期案件量仍不多，但隨著實名認證民眾越來越多，進口人未實名認證的包裹數量也會慢慢減少，抽查率自然就會提高，「有一天總會輪到」。

官員表示，從查核數字來看，才一個多月就有2.8萬人被2次抽查到進口包裹但未辦理實名認證。不過，官員也強調，收到「紅牌」不代表一定收不到包裹，只要在被查到後7天內補辦實名認證，包裹一樣還是可通關，且後續原則上就不會再落入查核範圍，提醒海外網購族儘早做好實名認證。

官員指出，若遲遲不理，已經多次收到報關業者通知還不上「EZ WAY易利委」APP註冊，且無法提供紙本報關委任書，在報關業者也不願掛保證先具結放行、事後取得報關委任文件前提下，包裹大多可能面臨退運命運。