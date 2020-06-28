北市出走潮 前5月「脫北者」近1.9萬人

內政部27日發布最新統計，今年1到5月各縣市人口變動，新竹縣增加近2,600人，成長率千分之4.56最高；另以台北市減少近1萬9,000人，減幅達千分之7.16最為明顯。

內政部統計處27日發布各縣市社會增加（淨遷入）概況及近年遷移趨勢統計。

內政部統計顯示，今年1到5月，各縣市社會增加率以新竹縣千分之4.56（增加2,579人）最多，桃園市千分之2.17（4,888人）次之，新北市千分之1.88（7,574人）居第3。

社會增加率負值者，以台北市減少千分之7.16（減少1萬8,861人）最多、彰化縣減少千分之2.4（3,055人）居次、屏東縣減少千分之1.44（1,181人）居第3。

內政部指出，103年至今縣市人口遷移趨勢，淨遷入累計正成長人數以桃園市、台中市、新竹縣等3縣市均超過2萬7,000人較多，尤以桃園市增近15萬2,339人最明顯；淨遷入累計負成長超過萬人者依序為台北市、彰化縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣、雲林縣、嘉義縣等7縣市，為人口淨遷出較多的縣市。

若從區域人口遷移趨勢來看，內政部說，103年至今區域別累計人口淨遷入數，以北部地區人口淨遷入9萬38人最多，中部、南部及東部地區呈現人口淨遷出較多的現象，區域均衡問題值得重視。

內政部說，人口遷徙反映區域間的資源配置及城市本身的發展規模演變。而影響人口遷徙關鍵因素，包括就業機會多寡、軟硬體公共建設便利性、房市發展及社會福利等因素。

內政部統計，今年1到5月實際遷徙人口計67萬7,525人，較去年同期減少4.46%。其中，自國外遷入及初設戶籍者有1萬3,277人、遷往國外者2萬504人，分別較去年同期減少39.9%及增加6.73%，國際淨遷徙人數為負7,277人，國際遷徙率負千分之0.31。

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