獨》中火2號機難解套？ 中市府揭重啟關鍵

台電中火2號機啟用發電，台電與中央槓上台中市府，劍拔弩張爭議不休。台中市環保局副局長陳宏益今天向台電喊話，2號機要啟動解套的方法就是「重新申請許可證」，經過專家學者等相關單位重新審查，只要依法取得操作許可證，就可重新啟用，他並向台電喊話：「不要迴避」。

台電中火2號機啟用發電的合法性如何？台電與台中市政府爭議不休。台中市環保局副局長陳宏益指出，台中市環保局早在今年1月間就廢止2號及3號機的許可證，雖然環保署撤銷此行政處分，但並未報行政院同意，行政程序尚不完備，市府廢止許可的行政處分仍有效。台電則反駁表示，環保署撤銷台中市府將機組廢證裁罰處分，機組就可依原許可證條件操作，所以，2號機組運轉合乎法律規定。

「只要重新申請過關，就能啟動！」陳宏益強調，2號機要重新啟動發電並非沒有解套方法，台中市府並沒有說2號機不能啟動，而是許可證已被廢止，要重新啟動必須依法再提出申請，否則就是違法。

陳宏益表示，中火的2號機及3號機均屬於老舊機組，既然中火一再強調，兩機組的排放設備均已改善完成，所以，根本不用怕再提申請，只要經過學者專家等相關單位審核及通過「煙道排放標準」等檢驗，透過公開的審核流程，拿到操作許可證，就可合法啟動發電。

（ 中時 陳淑芬）

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