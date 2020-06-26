三倍券 7月引爆千億商機

振興三倍券7月1日開始預購、綁定，經濟部預估，三倍券將有700億元的實質消費，加上平台及店家加碼，可望創造1,000億元效益。為了帶動全民拚消費，行政院預訂29日（下周一）舉行記者會，由數位政委唐鳳介紹振興三倍券官網https://3000.gov.tw/，讓民眾好領、好用。

行政院發言人丁怡銘26日表示，7月1日之前將做好官網、超商預購與銀行端綁定等每一個環節的測試及壓力測試。官網已在20日上線，上線前也不斷進行壓力測試，經濟部表示，一小時100萬人次仍可正常運作。

7月15日將開放在各地郵局購買紙本券，中華郵政預估約四成民眾、1千萬人前往郵局購買紙本券，因此嚴陣以待，投入1.2萬名人力疏導，並擬於900間大型郵局彈性設置專門櫃檯，紓緩人潮，民眾最快2分鐘可以領到。此外，中華郵政呼籲民眾多使用數位券，或等8、9月再領也不遲。

行政院長蘇貞昌則指示中華郵政宣導多利用郵局發行的金融卡進行數位綁定，紓緩領紙本券人潮，也衝刺金融卡業績。

7月15日開始領取三倍券、累積消費，直到12月31日。民眾在選擇實體券或綁定數位券前，別忘了到三倍券官網「貨比三家」，「讓小錢變大錢」，還可搭配安心旅遊，自由行住宿每房補助1,000元等。

數位券部分，信用卡、行動支付、電子票證業者相繼推出加碼優惠，包括新戶首刷禮、滿額回饋等，信用卡亮點特別多，實體券部分，不少商家推出折扣、抽獎等優惠。

根據官網，在信用卡方面，各銀行加碼陸續上線，截至24日，亮點包含星展銀行最高回饋1,888元、渣打銀行新戶最高回饋1,500元、中國信託新戶最高回饋3,100元、玉山新戶首刷3,000元領3,000元、台灣美國運通刷卡滿額最高贈2,000積分、台北富邦新戶享1,000點數回饋，國泰世華指定期間、通路消費滿額最高享16.7％優惠。

電子支付方面，台灣Pay指定店家消費平均回饋20％，最高1,500元，還可以參加百萬汽車抽獎，Happy Go Pay累積刷3,000元最高贈7,470點，Pi拍錢包指定通路加碼最高再回饋14％。

電子票證方面，悠遊卡最高享300元加碼回饋，愛金卡消費滿額再享最高855元等值回饋。