中華郵政 加入振興刷卡戰

4月信用卡受新冠疫情衝擊，國內消費力受傷嚴重，中華郵政Visa金融卡也受影響，為強化顧客黏著度，中華郵政除加入三倍券刷卡戰，搶發10％回饋外，並自7月起進軍六都布局無卡提款ATM，而電子支付平台業務表現亮眼，消費金額「年增3.3倍」，將拉更多夥伴擴增消費版圖！

根據金管會6月公布最新信用卡統計，4月信用卡單月刷卡交易金額2,062億元，較去年同期衰退達20％，創下11年來最大減幅，更是金融海嘯以來最慘。

據了解，中華郵政Visa金融卡目前發卡量388萬張，去年刷卡及國外提款金額達360億元，然而受到疫情影響，今年前五月刷卡及國外提款金額為142億元，較去年149億元，年減約5％，呈現小幅下滑。

為此，中華郵政備妥三招因應，第一，最夯的三倍券消費市場絕不缺席，民眾只要註冊「台灣行動支付」App，下載郵政金融卡或VISA金融卡，轉換為「郵政金融卡雲支付」或「郵政HCE手機VISA卡」，7月1日上郵政官網「振興三倍券專區」綁定台灣pay後，7月15日起掃碼消費滿3千元，政府回饋2千元、中華郵政再加碼回饋300元，限量前1萬名。

第二，官員說，將強化和電子支付、第三方支付業者合作，除了街口支付、LINE Pay Money、支付連、橘子支付、歐付寶之外，今年3月最新加入icash Pay的合作，目前共有六大平台串接了郵政儲金帳戶。

中華郵政統計，六大平台累計今年前五月交易筆數達140萬筆，消費金額逼近40億元，因交易筆數年增1.2倍，消費金額更年增3.3倍，成效令人驚豔。

第三，據金管會資料，全台平均每10萬位成年人擁有157台ATM是亞洲平均值的三倍以上，應也是全球ATM密集度第一名。為強化郵政ATM功能性，官員透露，中華郵政將從7月7日起，在全台六都導入七座（台北兩座）無卡提款ATM，且涵蓋跨行提款功能，目標2021年全台鋪設650座無卡提款ATM，2022年接續導入「掃臉（人臉辨識）」提款ATM。

攜手悠遊卡 年底推Debit聯名卡

中華郵政證實，將攜手悠遊卡公司在今年底推出Debit聯名卡（簽帳金融卡），這也是中華郵政125年來首張票證聯名卡。信用卡達人寶可孟說，回饋比例是消費者的關注核心。將來銀行總經理劉奕成則認為，郵政儲戶眾多，若能進一步結合「悠遊付」切入行動支付，未來發展性很高。

根據政府採購網的決標公告顯示，「郵政VISA電子票證聯名卡服務」近日由悠遊卡公司搶下。由於是百年來第一次發行票證聯名卡，中華郵政高層極為慎重，後續將報董事會通過後送交通部、金管會核准，力拚今年第四季與國人相見。

對於當前消費市場，將來銀行總經理劉奕成分析，這波疫情之前，電商、外送平台對實體店面的挑戰早已開始，疫情只是加速「店鋪走入線上」的趨勢，像鼎泰豐用外送平台買得到即為一例。不過注重生活品質的年輕族群，可能就認為美食外送太遠就不好吃，因此「店鋪走入線上」趨勢，很可能對人口往都會區集中居住，有推波助瀾的效果。

由於郵政法規限制，中華郵政僅能推Debit卡，不能推信用卡。劉奕成認為，Debit卡因為具有「存多少、可用多少」，無延後支付等特色，有一定的市場支持者，就以LINE Pay來說，信用卡、Debit卡用戶其實是占比各半，即可看出端倪。

根據中華郵政資料也顯示，該公司擁有2,500萬個儲戶，劉奕成就評估，具有這麼龐大的儲戶基礎，中華郵政具備很大的潛力，這次與悠遊卡公司展開合作，若是能進一步導入悠遊卡近期力推的「悠遊付」電子錢包，進而幫助郵政切入行動支付市場，將有很高的發展性。

信用卡達人寶可孟認為三大觀察點。第一，首次加值回饋多少；第二，悠遊卡的小額支付場景多元，這張「郵政＋悠遊」聯名卡有無額外優惠，且誘因高於現有悠遊卡。第三，卡面設計是否夠獨特，像郵政目前的「鴿鴿卡」很可愛，可拉高很多人的辦卡意願。