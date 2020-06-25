三倍券上路 內閣首長教你花

全民的小確幸「振興三倍券」7月1日起預購、綁定信用卡、電子票證、行動支付，如何聰明「讓小錢變大錢」？內閣首長們磨拳擦掌，準備7月15日三倍券開跑，全面拚消費，首長大多採用信用卡或電子支付額外消費，有的打算捐出做公益，或振興自己督導部會業務、肥水不落外人田。

一手主導規劃三倍券的前經長、行政院副院長沈榮津計劃刷國旅卡，找一家「讓3,000元變最大錢的餐廳」，和家人聚餐享受美食、拚消費。

督導規劃三倍券的國發會主委龔明鑫表示，會以信用卡使用三倍券，但是家裡小朋友還沒有信用卡，會去郵局領實體券給他們。領了三倍券會帶全家去餐廳吃飯，並在暑假期間用三倍券去中南部旅遊。龔明鑫有五個小孩，全家合起來有2萬1千元額度。

參與規劃三倍券的新任經長王美花則領用虛擬三倍券，至於要綁定信用卡、電子支付或電子票證，要看「哪家推出來最優惠」，並以「額外消費為主」，用於採購家庭用品或在實體店家消費，「要讓商家感受到全民都在消費」，現在是刺激經濟最好時機。

財長蘇建榮則打算做為「家庭額外花費」。不過，出身農家的蘇建榮，從小吃苦耐勞，相當節儉，「每一筆花費要打24個結」，總是再三計畫，曾考慮拿三倍券振興國內旅遊或其他用途，但尚未拿定主意。

不少首長也用在振興自己督導部會業務上。交長林佳龍打算花在觀光旅遊產業上，希望起帶頭振興作用，並考慮捧自家中華郵政的場，郵政VISA卡刷3千元、回饋300元，回饋10％，誘因不小。

內政部長徐國勇則說，小時候爸爸、媽媽在士林夜市擺攤賣滷肉飯、肉羹，跟周邊攤商都是幾十年的交情。士林夜市攤商和陽明山花農都是他的好朋友，他打算自己要去士林夜市買麵線、肉圓，太太的三倍券則到陽明山消費，這樣兩邊都兼顧。

「當然是用來支持農產品」，農委會主委陳吉仲說，希望民眾可用在希望廣場、農夫市集、各個農民團體直銷站等，享受台灣高品質的農產品，還可搭配「農遊券」，到台灣各地農村、休閒農場走走。

三倍券也可以用來做公益，勞長許銘春將捐給社團法人秋野芒文創協會，讓偏鄉學童有機會接觸戲劇。而數位政委唐鳳當然選擇領取數位券，並將捐給他負責督導業務的社會企業。環保署長張子敬則想捐給慈善機構如育幼院等，若用於消費則擬支持綠生活，如綠色旅遊、低碳行程，或帶家人到綠色餐廳、惜食餐廳消費用餐。

此外，「型男」行政院發言人丁怡銘則將用來犒賞祕書們，直接將他的信用卡交給祕書們去刷，因為信用卡優惠相當大。

老闆，有要領三倍券嗎？

「振興三倍券」即將上路，日理萬機的老闆們會去領嗎？特別是曾經疾呼「振興券要發，就快發」的工商團體負責人是否也來「振興」一番呢？結果，一如「振興三倍券」有三，答案也有三個「不」：「不」知道、「不」會、為何「不」領？

第一個「不」，是不知道。代表人是三三會副會長韓家宇、工總副理事長林明儒。韓家宇是全然不知「振興三倍券」這個名詞，當獲知「振興三倍券」是相當於當年的「消費券」後，他感到疑惑的是：「誰可以領？怎麼領？」當獲知遊戲規則後，韓家宇依然感到困惑的說：「抱歉，我不知道！」

林明儒雖然知道有「振興三倍券」政策，但也同樣搞不清楚遊戲規則，在他頭昏腦脹的終於聽懂後，搖頭說道：「太麻煩了，算了，不會去領！」所以，林明儒也是第二個「不」，不會的代表。

商總理事長賴正鎰、中小企業總會理事長李育家、工商協進會副理事黃教彰是「當然要領！為何不領？」是第三個「不」的代表。

「有人會不領嗎？」賴正鎰感到不可思議的問：「為何不領？當然要領啊！」況且商總在向政府提出紓困與振興經濟建言時，強力的主張要「發消費券」，雖然「振興三倍券」與商總主張有所差異，但既然商總提出了，身為商總理事長的他說：「當然要領啊，怎麼可以不領？」

不過，當被問到「知道遊戲規則嗎？打算用來『振興』什麼？」時，賴正鎰停頓了1、2秒說，三倍券打算交給太太使用，因為是給太太使用，所以，「讓我太太去領！」

同樣的，李育家也是「為何不領」，但不會自己去領，差別在他是交給家中晚輩去領。他說，「三倍券」要全家合起來，才有較大的效益，剛好家中晚輩有人需要買金額較高的商品，他笑說：「像我們這種『大人』，就不花這個錢了，給孩子們用。」

相對的，工商協進會副理事長黃教漳是因為自己的台隆集團有參與經濟部「振興三倍券」的優惠方案，所以，當然要領，而且「不但要領，還會加碼消費。」