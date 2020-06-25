日女疑在台染疫 指揮中心：弱陽性不具傳染力

一名日本女學生在日本確診新冠肺炎，疑在台灣染病。中央流行疫情指揮中心今天表示，經確認此個案屬於弱陽性，研判採檢時應不具傳染力。

一名2月底來台就學的日本女學生，6月20日返回日本時，在機場採檢報告測出武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性，日本昨天緊急通知台灣。

中央流行疫情指揮中心昨天立即展開疫調，同時與日方瞭解這名學生是否有偽陽性的可能。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，根據了解，此個案檢驗CT值為37.38，台灣以35為標準，以此來看，此個案屬於弱陽性，日方也坦言這樣的個案採檢時應已不具傳染力。

日女疑在台染疫 接觸者採檢已知44人陰性

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北25日電）日本女學生疑在台染疫，疫情指揮中心匡列123名密切接觸者須居家檢疫。截至今天已有116人採檢完畢，其中44人陰性、72人檢驗結果晚間6時前出爐，另有7人緊急協尋中。

一名2月底來台就學的日本女學生，6月20日返回日本時，在機場採檢報告測出武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性，日本昨天緊急通知台灣。

中央流行疫情指揮中心昨天立即展開疫調，已匡列140名可能接觸者，並採檢125名列為居家隔離的接觸者。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中公布最新檢驗進度，他表示，昨天初步調查原有125名居家檢疫者須接受採檢，但進一步清查發現有2人不在國內，以視訊方式上課，因此居家檢疫者減少至123人。

莊人祥說，123人當中已有116人採檢完畢，另7人聯繫不上，已緊急協尋；檢驗結果方面，已知44人檢驗陰性，其餘剩下72人檢驗結果預計晚上6時前出爐。

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