桃機6月25日起開放轉機

國內疫情趨緩，趕在端午節前夕，國境鬆綁傳佳音。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥24日宣布，自25日零時起開放桃園機場轉機。另29日起放寬外籍人士、港澳人士來台限制，但這兩項鬆綁都排除中國大陸。

不過，就在指揮中心宣布開放政策後，有一名日籍20歲來台遊學者，自台返日後確診感染新冠肺炎，各界憂心解封措施是否會受影響？指揮官陳時中指出，各項防疫解封、放寬措施暫不會受到影響。

交長林佳龍24日表示，依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，經民航局、桃機公司一個月討論演練，提出國際旅客中轉方案，從25日零時起開放國際旅客來台中轉，往返地不含疫情嚴峻的中國大陸，轉機開放將有條件，轉機停留最多8小時，轉機搭乘班機，要求僅能搭乘同一航空集團，目前為華航、長榮及國泰航空，後續將視疫情及實施情形滾動檢討。

獲准入境的外籍、港澳人士，陳宗彥說，必須在到航空公司報到前，主動出示「表訂登機時間前3天內的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告（英文版）」，且要配合入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施。

而對自25日起開放國際旅客來台中轉最長8小時，有助拉抬機場免稅店、美食街等生意，機場免稅店業者包括昇恆昌、采盟、機場零售協會等指出，台灣轉機比例本來就不高，且中轉動線受限，消費動機降低，對於政府部門評估拉升機場消費恐無感。

不過業者也認為「至少是個開始！」期待接下來能夠開放商務飛行，在有條件的狀態下減少居家檢疫天數，才能夠對機場旅客人流提升有實質幫助。