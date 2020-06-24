驚！染疫日女學生 在台灣南部就學4個月

日本確診1名自台返日無症狀感染者 指揮中心啟動疫情調查

中央流行疫情指揮中心今日表示，昨日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知，該國確診1名自我國返日之新冠肺炎無症狀感染者。

指揮官陳時中強調，這個個案不影響今天宣佈的機場轉機及放寬外籍人士入台措施。

指揮中心進一步說明，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今（2020）年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人。

包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案於我國機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。

（工商時報 譚淑珍）

日女留學生染疫匡列140人 陳時中：從未排除社區感染

日本政府今天指出，一名二十多歲的日本留學生，在二十日返國時被驗出新冠肺炎陽性，並指出該女的感染源為台灣，中央流行疫情指揮中心傍晚五點三十分緊急召開記者會證實此事，強調目前已啟動疫調，但由於詳情還需向日方確認，因此暫不列案號。

指揮官陳時中表示，針對此案目前已匡列一百四十位接觸者，其中一百二十五位進行居家隔離，其餘自主健康管理，根據感染者自述，並沒有任何病徵出現，接下來要進行詳細疫調，盡可能地釐清感染源。

陳時中表示，該名女子在台灣時是居住在南部，但因她生活單純，目前暫不會發布細胞簡訊，但等到詳細外出路徑釐清後，會對外來公佈。

外界質疑，此案代表國內仍有社區感染，陳時中強調，從來就沒排除過這個可能性，因此若依現在這種情況，此案應該是要列為本土個案，但因為現在細節尚未釐清，所以案號暫時不列出。

發言人莊人祥指出，日方是在六月二十三日才與我聯繫，也就是指揮中心是昨天下午才知道這件事，今早有針對這件事進行釐清，並前往學校進行調查。

（中時電子報 陳人齊）

地點曝光！染疫日本女學生留台4個月 指揮中心：125人居家隔離

日本厚生勞動省今天公布一名確診個案，指出她的感染源為台灣，我國中央流行疫情指揮中心今天下午五點三十分召開記者會說明，據了解該名個案為一名二十多歲女性，曾停留於台灣4個月，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，指揮中心也已匡列其接觸者140人，其中125人居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，我國昨(23)日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國確診1名自我國返日之新冠肺炎(COVID-19)無症狀感染者。

指揮中心進一步說明，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今(2020)年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等。

其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案於我國機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。

(中時電子報 尉遲佩玉、林毅、陳人齊、魏怡嘉)