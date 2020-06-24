台經院：好天氣來了 3營業氣候測驗點齊揚

新冠疫情蔓延對台灣經濟的干擾，確定緩解了！台灣經濟研究院今（24）日公布最新廠商景氣動向調查，模型試算為台經院2020年5月營業氣候測驗點，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點出現睽違近半年的同步上揚，尤其是攸關台灣GDP的製造業結束先前連續4個月下滑態勢，在5月轉為上揚，且是今年來的第一次上揚。

台經院景氣預測中心副主任邱達生表示，由於歐美地區的疫情解封，台灣製造 業廠商在出口訂單處理上較為順利，對當月和未來半年的景氣雙雙抱持比較樂觀的看法，而服務業為內需導向，台灣防疫不錯下，鼓勵民眾國內旅遊，此次餐飲、住宿業等都反映生意不錯，整體景氣確有好轉的跡象。

「台經院認定此波景氣變動，谷底是在第二季，第三季回溫，這是可以確定的！」邱達生說。

根據台經院對廠商的調查問卷，在製造業調查部分，結果顯示，認為當(5)月景氣為「好」比率為22.5％，較4月20.7％增加1.8個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為37.9％，較4月53.1％減少15.2個百分點。

其中金屬製品業、紡織業、紙業與化學工業看壞當月景氣的比例仍超過一半，邱達生分析，較上月調查相比，廠商看壞比例已明顯改善。

至於製造業廠商對未來半年景氣看法，邱達生指出，看好廠商由2020年4月的23.0％增加15.1個百分點至當月的38.1％，看壞比率由4月的36.5％減少14.5個百分點至當月的22.0％，廠商看壞未來景氣的占比也明顯減少。

就製造業的產業面看，台經院指出，有超過一半以上的橡塑膠製品業與鋼鐵基本工業看好未來半年景氣，且權重較大的電子機械業與化學工業對於未來半年景氣看好的比例較高。

將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經過本院模型試算後，2020年5月製造業營業氣候測驗點為85.73點，較上月修正後之81.51點增加4.22點，結束先前連續四個月下跌態勢轉為上揚。