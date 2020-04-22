台灣3月失業率3.76％ 創10個月新高

主計總處22日公布就業調查報告，受疫情及無薪假人數升高影響，每周工時因「經濟原因」而低於35小時的就業者，3月升至26.1萬人，創下近15個月最高，研判還會上揚。此外經季節調整的失業率也升至3.76％，為近10個月最高。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，所謂周工時低於35小時，也就是每周工作四天或不到四天者，之所以工時較低，有些是「非經濟因素」使然，而有些則是「經濟因素」所致，例如公司業務不振、無法找到工時大於35小時的工作、季節關係。

主計總處指出，3月由於「經濟因素」而使得工時偏低的就業者升至26.1萬人，比上月增加3.5萬人，比上年同月更大增7.2萬人，顯示疫情已明顯衝擊到我國勞動市場。

陳惠欣表示，由於「經濟因素」的定義於去年元月做了修正，相關數字無法和過去幾年準確的比較，依新定義，3月工時偏低人數26.1萬人是近15個月最高（新定義以來最高），惟實際上，應該是近兩、三年最高。

陳惠欣表示，隨著新冠肺炎疫情升溫，無薪假人數持續升高，研判周工時低於35小時的人數未來還會再增加，主計總處將密切觀察。

至於3月失業率，為3.72％，經季節調整後升至3.76％，創下近10個月最高，顯示疫情對勞動市場的影響，正逐漸擴大。

陳惠欣表示，17年前非典肺炎（SARS）只讓勞參率下滑，並未使得失業率升高，然而這一波疫情不但讓勞參率下降，也使得失業率升高，其衝擊更甚於SARS期間。

3月就業人數比2月減少1萬人，服務業減幅較大，其中以住宿餐飲業減5千人最多，其次運輸倉儲業減2千人、批發零售業減1千人，至於製造業，也減2千人。