券商當併購推手 金管會准了

證券商再添「利多」。金管會開放綜合券商得受託管理私募股權基金，也就是未來券商也可作為併購、企業清理的推手，並且可以從企業輔導、承銷到協助引進投資資金，提供更全面的服務，有助增加券商收入來源。

同時，券商受託管理的私募股權基金亦可以投資上市櫃股票，券商即可利用其承銷經驗、對台股的了解，提升私募股權基金的投資報酬率，亦為台股增添新的資金動能。

金管會表示，這項業務僅限31家綜合券商可以申請開辦，同時資本適足率要達200％以上，近期不得有相關重大裁罰。

這項開放是去年證券商公會透過金融總會提案，金管會在本周開放申請，當時券商公會即是希望能比照國外大型券商或資產管理集團，可以受託管理私募股權基金，透過資金投資去推動合併、企業重整等，賺取更高的利潤。

金管會在2018年就開放券商可投資私募股權基金；也開放券商轉投資子公司出任創投或私募基金的普通合夥人（GP），負責基金營運，並可對外尋找資金，成為基金的有限合夥人（LP）等。

這次是進一步開放券商可以受託管理私募股權基金，即成為基金的管理者，決定投資方向與標的，獲准經營的券商必須要設立專責部門，配置適足、適任的人員。

延伸閱讀

越併越大，還是越併越傷？──併購中最常見的9個人力資源陷阱

獨立董事遇到非合意併購怎麼辦？