磐石艦再確診1例 但連10天無本土確診

好消息！陳時中：連10天無本土確診

衛福部長陳時中22日表示，新增1例確診，為敦睦艦隊實習生，20多歲男性。個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。

陳時中說，目前累計426例確診（今日新增案426），分別為343例境外移入，55例本土病例及28例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，236人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

陳時中提到，境外國際疫情持續延燒，現有敦睦艦隊疫情，也對社區這條防線產生挑戰，目前也有些現象是好的，今天進入第十天沒有出現本土個案確診，整體的出院速度增快，醫療整備沒有問題，地方中央對於居家檢疫關懷也越做越好。

陳時中接著表示，根據指揮中心界定的疫情三階段「勸導、警戒、管制」，現在處於勸導與警戒期之間，現有三大工作重點。第一，未來社區整備要持續進行。第二要掌握國際合作機會，疾病控制、疫苗、藥物都非常重要，對有能力國家，台灣要即時取得疫情訊息。第三，是國人的心理建設，齊心抗疫是現在最重要的事。

（工商時報 郭建志）

磐石艦確診再增1例 累計28人染疫

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布，敦睦艦隊(磐石艦)再增1例新冠肺炎病例，為20多歲男性，於敦睦艦隊(磐石艦)實習。個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。

指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共28人確診，衛生單位現已掌握接觸者共692人，其中446人為居家隔離對象，246人為自主健康管理對象。指揮中心將持續針對個案公共場所活動足跡調查並公布上網(網址：https://bit.ly/2xyUgs3)，再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

華航班機CI011累計12人確診，同機旅客採檢結果出爐，全都是陰性。

勸導期、警戒旗和管制期，目前我們在勸導期和警戒旗之間，未來整體在疾病的控制，疫苗、藥物都很重要，陳時中表示，也要做好心理建設。

昨天晚上9時15分左右，武漢類包機從上海起非，12歲以下的兒童有53名，最高齡是91歲，發現有位乘客輕微發燒37度，為了安全起見就直接送醫。採檢結果是陰性。

（中時電子報 中時、 林周義 、 鄭郁蓁 、 陳人齊 、中時電子報、 何立雯 、 莊楚雯）

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