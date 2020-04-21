林家、何家吃和解飯 寶佳將淡出永豐金

寶佳將淡出永豐金，並啟動釋股。永豐金今年董監改選，寶佳陣營未提出任何董事參選名單，讓外界矚目寶佳對永豐金的動向，知情人士透露，寶佳集團少東林家宏已在3月中下旬和永豐金大股東何壽川夫婦吃了「和解飯」，並向何家夫婦表明有意淡出永豐金，不會參選董事，這使得今年原本煙哨味十足的永豐金改選，未打先和。



根據永豐金最新公告的今年前十大股東名單，截至去年底止，寶佳資產以對永豐金持股4.56％，高居永豐金第一大股東；寶佳集團的另一家關係企業合佳投資，也以持股1.35％居第八大股東。兩家寶佳集團旗下公司雙雙位列前十大股東，合計持股更接近6％。



近一年來，寶佳對永豐金的持股已從最高檔時的逼近10％，減碼約4個百分點，隨著林家宏與何壽川在改選前提前和解，林家宏後續還將展開新一波的永豐金釋股行動。



根據永豐金最新公告，永豐餘投資控股持股4.15％、永豐金證券員工持股信託專戶持股1.95％、上誼文化持股1.56％、信誼1.35％，合計檯面上看得到的集團持股為9.1％，據了解，若加計何壽川的外圍勢力持股，至少可掌約兩成股權。



知情人士透露，3月的飯局是在永豐金董事會通過改選董事提名名單的幾天前，林家宏透過綠營某政界有力人士出面邀請何壽川夫婦，四人共餐。席間林家宏客氣詢問何壽川：「在提名人選上，寶佳是否還有建議的空間？」對此，何壽川也當場婉拒指「我們的人選都已經找好了，而且都是分量、資歷都很強的人選」。



相關人士透露，對此林家宏未再堅持，現場用餐氣氛也平和，據了解，林家宏當場表示不堅持選董事外，也表示未來有意淡出永豐金。



知情人士透露，除了林家宏眼前會專注在東元集團改選，寶佳集團大家長林陳海也不贊成林家宏此次為選永豐金董事和何家交惡，也因此林家宏對永豐金有淡出之意。在此次確定不參加改選後，寶佳將展開新一波的永豐金釋股行動。