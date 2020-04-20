3月外銷訂單 超預期

經濟部統計處20日公布3月外銷訂單統計，訂單金額402.6億美元，年增4.3％，金額創下歷年3月第三高，整體表現跌破外界眼鏡，優於原預期的二位數負成長，更終止連2個月的負成長。不過，4月外銷訂單恐因疫情影響明顯受衝擊，預估年減10.3％至年減6.3％之間。

統計處在上個月預估3月表現會出現兩位數衰退，但實際表現超乎預期，統計處說，由於業者在中國大陸產線陸續復工，訂單遞延效應顯現，3月外銷訂單較上月增加115.8億美元。累計今年第一季訂單金額達1,042.4億美元，年減3.5％。

統計處長黃于玲指出，這波肺炎疫情影響衝擊「前所未有」，統計處是根據廠商問卷回答來推估3月訂單，實際上因訂單遞延效果在3月爆發，表現超乎廠商預期，過去不見消失的訂單卻在現在顯現，代表訂單「並非全然消失」。另因為疫情帶來遠距工作、線上教學等商機，筆電相關通訊產品訂單大幅成長，加上台灣半導體及電子產品明顯具有競爭力等三大因素，讓3月外銷訂單優於預期。

展望4月表現，黃于玲說，目前依照廠商回報來推算，受到疫情影響會讓訂單金額比正常水準減少40至45億美元，約在338~353億美元間，相當於減少約11.3個百分點，主要是歐美市場經濟活動減少，讓未來動向不明增添疑慮，實際上表現則待下個月實際值來看。

值得注意的是，今年第一季外銷訂單金額累計1,042.4億美元，較去年同季減少37.3億美元，呈現年減3.5％。黃于玲說，3月外銷訂單擺脫今年首兩個月的陰霾，除訂單恢復之外，另外還有5G、半導體等新興科技的需求持續加溫。

對於第2季展望，黃于玲指出，遠距商機興起雖可挹注台廠，但由於4月疫情擴散到全球，許多城市採取封城的激烈管控手段，讓消費力急速衰退，尤其是歐美疫情嚴峻讓後續訂單不看好，而5月及6月表現，仍需看疫情是否舒緩而定。

展望未來，統計處認為，隨5G通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興科技應用加速拓展，加上疫情帶動遠距工作、線上教學等商機增溫，對筆電、伺服器等相關設備需求殷切，有助於電子產品及資訊通信產品訂單持穩，不過肺炎疫情蔓延全球，各國經濟活動陷入停滯，加以國際油價崩跌、鋼價走低，衝擊全球貿易、投資及消費，短期間會抑制外銷訂單成長動能。

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