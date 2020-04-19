屏東縣敦睦艦隊4例確診 縣府公布疫調足跡

中央流行疫情指揮中心公布敦睦艦隊共24例確診，19日新增案例中有3例為屏東縣個案，加上18日1例，共有4例皆為敦睦艦隊人員，確診個案目前皆收置醫院治療中，屏東縣政府衛生局也公布4例的疫調足跡，並展開各項緊急防治工作，嚴防疫情擴散蔓延。

此4例個案皆於15日下船，第1例當日自行騎車返家，1小時即又返回軍艦，未有社區活動史；第2例16日下午5時半至7時、17日下午3時50分至5時半，曾出入屏東市國民運動中心、17日下午5時半至7時出入長治鄉玄天上帝廟附近球場，其他地點皆短暫且有戴口罩。

第3例16日下午至屏東大學找朋友、17日至屏東大學接朋友並於環球影城食用晚餐，即返家未出；第4例16日上午10時半至下午2時，曾至潮州健身工廠運動，同日全程戴口罩搭乘火車及高鐵前往其他縣市。

衛生局已初步匡列掌握27名接觸者進行居家隔離及自主健康管理，並進行相關衛教及環境清消。20日包括屏東市國民運動中心、環球百貨公司、潮州健身工廠將封館消毒，加強監測並請民眾提高警覺，相關疫調持續進行中。

衛生局提醒，這波疫情部分確診個案有至社區活動，提醒民眾出入公共場所須加強防護措施，並請醫療機構提高通報警覺，加強TOCC、通報及進行必要的醫療措施；民眾如近期出現發燒上呼吸道症狀或嗅味覺改變等疑似症狀，請配戴口罩儘速就醫。

（中時 潘建志）