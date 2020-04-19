艦隊爆發群聚感染 台中市衛生局公布足跡

台灣新冠病毒疫情爆出首宗艦隊群聚感染，兩天內已有24人確診，19日新增19男2女，其中有3人為台中市人，中市衛生局在下午緊急召開記者會，指出3名確診者共接觸22人，含一名市府政風室同仁，目前同辦公室60人已要求全部居家自主健康管理，環保局也立即到3人曾到過沙鹿1咖啡廳、2間飲料店以及1間賣場進行消毒。

台中市衛生局今（19）日說明艦隊爆發群聚感染，公布3案例足跡。3人住海線 住沙鹿、清水、龍井，衛生局消毒中。

台中市政府19日下午由副市長令狐榮達率秘書長黃崇典、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超以及新聞局長黃國瑋等五人緊急在下午5：30召開記者會，公布3名確診者足跡，其中含一餐廳、2處飲料店以及一家大賣場環保局已立即進行消毒，其中一名士官還曾與女友到新竹風景區以及苗栗1賣場。

該起群聚感染，首批確診者3人，為同一寢室，其中一例23歲實習生，家住清水，在檢疫期中4月12日出現頭痛、嗅覺異常，4月15日搭捷運到左營高鐵站，並搭高鐵返家由家人接回，4月17日由家人帶到親友開的診所兩度就醫，經採檢確診，台中市衛生局掌握7名接觸者，已要求他們居家隔離14天。

除該例外，19日新增2例分別為家住沙鹿27歲的士官，他15日搭高鐵返回台中，搭公車到台中榮總接友人一起到沙鹿一家咖啡廳喝咖啡，並曾在16日曾到大賣場購物，並曾到飲料店外帶茶飲，18日軍方召回時在集合地因體溫37.4度，由軍方戴送就醫採檢收治於負壓隔離病房，目前匡列5名接觸者。

另一案為27歲士官，13日就因喉痛到醫務所就醫，15日返家後曾由家人開車至雲林外婆家，回台中龍井家中16日又出現喉嚨痛到診所就醫，並至沙鹿某餐廳用餐，17日自行開車至苗栗女友家至新竹某風景區散步，並至苗栗賣場購物。

曾梓展指出，該3案接觸者共22人，其中一名為政風室員工，為慎重考量已請全辦公室60多員工自主在家自主健康管理14天。

而針對三案曾到過的台中市一家咖啡廳，以及兩家飲料店和一家大賣場環保局也立即進行消毒，曾梓展強調，除咖啡廳外，這三人全程都戴口罩，請市民不要擔心。

其中一案有接觸到市府政風處的人員，中市府緊急進行1名居家隔離。副市長令狐榮達表示，政風處60人已居家上班、自主健康管理。這1人是新進人員，業務尚單純，但市府已超前布署，高標準來進行消毒、隔離、人員居家隔離等動作。

（中時 馮惠宜；中時電子報 林郁庭、丁世傑）