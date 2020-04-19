疫苗出來之前 陳建仁：大家可過「半正常」生活

副總統陳建仁接受英國媒體專訪指出，未來一年或一年半，或許就會有疫苗，但在此之前必須保持社交距離，不需要停止所有活動，只要過半民眾減少50％社交接觸，大家就能過著所謂「半正常」生活。

陳建仁日前接受英國「每日電訊報」專訪，總統府19日公布專訪內容。「任何國家對疫情防堵，永遠不嫌晚」，陳建仁指出，各國都必須根據當前情況因時因地制宜，但是仍可採行台灣良好策略來抗疫：保持良好衛生習慣、並搭配社交距離，衛生習慣搭配社交距離，缺一不可，但沒有必要為了保持社交距離而停止所有活動。

陳建仁透露，台灣有三組團隊正和不同國際團隊合作研發疫苗，分別是中研院、國衛院和基亞生技公司。而快篩技術，中研院正和歐盟國家討論中，並和捷克簽署雙邊合作協定共同研發，台灣會很樂意和世界各國分享所有新的快篩技術。

至於何時可過正常生活？陳建仁透露，他曾和哥倫比亞、約翰霍普金斯及史丹佛等大學同僚討論過何時回歸正常生活，「我們還在思考，我們都還沒有準備好」。他說，除需要研發新的快篩檢測、抗病毒藥物和疫苗外，也還需要限制社交接觸頻率。

陳建仁說，未來1年或1年半之內，或許就會有疫苗，就可以像2009年流感疫情一樣，利用疫苗防疫。但在這之前，絕對必須保持社交距離，只要過半民眾減少50％的社交接觸，大家就能有限度地繼續日常生活，只是要稍微設限，過著所謂「半正常」的生活。