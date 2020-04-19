敦睦艦隊8確診高雄足跡公布 7處明封館消毒

海軍敦睦艦隊確診新冠肺炎共24例，其中8人在高雄，高市府初步疫調，曾去過百貨公司等7處據點，要求相關據點即刻起只出不進，明天先封閉一天進行清潔和消毒。

因應海軍敦睦艦隊群聚確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，高市府下午新增召開「高雄市府級應變指揮臨時會議」行程，由高市長韓國瑜主持。

會後由衛生局說明應變措施和足跡，公布24例中的8例確診個案在高雄，足跡去過漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場和小港郵局等，因此市府要求即刻起只出不進出，明天先封閉一天消毒，據點工作人員要自主健康管理。

高市府公布初步疫調的8人7處足跡，包括：

漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol，4/16 11:30-13:30）

瑞豐夜市（4/16 21：00-22：30）

義大商城（4/16 13：30-18：00）

家樂福鼎山店（4/17 10：00- 11：00）

好市多大順店（4/17 9：00-10：00）

四維羽球場（4/15 9：00-10：00）

小港郵局（4/17約停留30分鐘）

由於海軍敦睦艦隊的700多名官兵中，約180人設籍高雄，韓國瑜和局處首長在會後說明時，神情凝重，要求軍方和中央流行疫情指揮中心提供更完整的相關資料，以圍堵疫情。

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