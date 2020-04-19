19日新增22例確診 敦睦艦隊再添21人染疫

疫情指揮中心宣布，台灣今天新增22例武漢肺炎確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，另1例是境外移入。目前全台累計420例。

中央流行疫情指揮中心昨天公布，國軍首傳武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例。確診的3人在敦睦艦隊實習及訓練。17日晚間7時確診首例後，軍方已緊急召回艦隊700多人採檢並檢疫。

根據疫情調查，敦睦艦隊於今年3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自台灣軍港下船。

防艦隊群聚擴大 逾2千名接觸者將收提醒簡訊

敦睦艦隊累計24人染疫，指揮中心指揮官陳時中今天說，將針對744名艦隊成員的接觸者發出提醒簡訊，必須自主健康管理，估計通知人數約2000至3000人。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，國內新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確定病例（案399至420）；其中21例為盤石軍艦實習生及軍人，為19男、2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日，感染源待釐清。

陳時中表示，目前3艘軍艦官兵及學生共計744人（含3艘軍艦留守人），都已完成採檢，共計有24名確診個案在醫院隔離治療中，18日晚間已針對上述人員發送關懷簡訊。其餘人員已安置於6個集中檢疫所及1個軍營進行集中檢疫，截至目前，健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

陳時中說，今天將針對上述人員的相關接觸者發送簡訊，提醒須自主健康管理，若有不適，請撥打1922專線。估計發送簡訊人數約2000至3000人。至於艦隊成員相關足跡，若超過一定停留的地方，將請地方政府協助調查。

另一名境外移入個案案400，為20多歲男性，於去年4月21日前往美國就學，今年4月10日發病，17日抵台時機場採檢，於今天確診，為境外移入個案。

艦隊24人染疫 海軍副司令鞠躬致歉

海軍敦睦艦隊共24名成員確診武漢肺炎，海軍副司令梅家樹中將今天表示，對於任務期間沒有做好相關防疫工作，而造成人員感染，他代表海軍向社會大眾道歉。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天新增22例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例；另1例為境外移入，目前全台累計420例。

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