3萬現金來了！ 百萬勞工20日起受理申請

行政院長蘇貞昌今天上午宣布，下周五、24日前會發給百萬自營業者3萬元，這些自營業者包含自己當老闆的小餐廳、水電工等。勞動部指出，自營業者今（18）日起就可到勞動部網站防疫專區中查閱與下載相關文件，後天（20日）開始向投保的職業工會提出申請。

勞動部已擬定「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」草案，預定下周完成法制程序，勞動部表示，在職業工會投保的自營作業者及無一定雇主，只要符合3月31日前有在職業工會投保勞保，且目前仍在保者，投保薪資2萬4,000元以下、前年所得未達課稅標準40萬8,000元，就可申請補助，每人每月1萬元，最多三個月，但一次就直接核發3萬元。

勞動部表示，現金補助預計後天起開放申請，符合資格的勞工朋友今日起就可先行備妥相關資料，並與所屬職業工會聯繫，以縮短申請時間，及早領取生活補貼。符合資格的勞工審核通過後，7到14天內就會匯入個人帳戶。

勞動部表示，該部已請勞保局輔導各職業工會，先行協助會員備妥資料，如有任何問題，下周一起可於上班時間電洽勞動部勞工保險局（02）23961266分機5555，及各地勞工保險局辦事處。

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