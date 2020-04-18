一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（18日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增3名新冠肺炎確診案例，皆為境外移入個案，為我國軍艦實習生及軍人，已安排同隊官兵700多人住進集中檢疫所隔離並進行相關疫調，今日已完成採檢，檢驗結果預計於明日公布。截至目前為止，國內共累計398例確診，6例死亡，178人解除隔離。

◎今日軍艦確診3人於2月21日起登艦，該艦共337人（含3名個案）於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

◎案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人均於今日確診。

◎海軍敦睦艦隊上月停靠帛琉停靠軍港後進行為期6天的隔離，15日解隔離後，計有700多人下船返家。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將採取類似細胞簡訊的方式公布足跡，不過緊通知相關接觸者，不會傳給所有人。

◎今發生軍艦染疫，但帛琉官方公布國內新冠肺炎０確診，指揮官陳時中表示，高度懷疑有潛藏病例的存在。

◎海軍敦睦艦隊返台時，參謀總長黃曙光曾前往接見。 將進行自主健康管理。

◎有關赴帛琉軍艦實習生未下船前就發病，返家自行就醫被通報後才確診。國防部表示，該部有派遣醫師瞭解軍艦狀況，但報告都正常，對難以掌握真實情況深感遺憾。

◎東南亞地區新冠肺炎疫情升溫，自台灣時間4月21日零時起，民眾若在過去14天（4月7日零時起）有東南亞旅遊史，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也需要確認住處是否符合居檢條件，否則一律入住防疫旅館。

◎張上淳今針對前395例的病例資料分析，台灣輕症者含無症狀感染者占70%，輕度肺炎者占22%；嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症者占7.6%，目前治療率已接近一半。另外，國內確診個案女性比男性略多，年齡介於4到88歲，年齡中位數在33歲，3月31日前解除隔離個案39例中，住院至出院天數約22天。

◎國軍自18日起全軍每人每日一片，開始配送。此舉與軍艦上官兵受感染並無相關。

（中時電子報 許立穎）

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