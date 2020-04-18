獨》華航改名列中長期方案 短期目標曝光

華航最大股東中華航空事業發展基金會，董事長王國材18日下午指出，華航改名案行政院已指示列為中長期努力方向，短期則透過彩繪機等方式增加台灣元素，以提高臺灣國際辨識度為主。

華航董事長謝士謙17日下午帶隊，向航發會提出改名評估報告，並與航發會董事進行討論。

華航指出，即使現在因新冠肺炎疫情出現反中氛圍，但華航改名必然遭到中國大陸的打壓，且改名估計會涉及29國航權，有飛越領空權與機場時間帶重新協商等問題，萬一失去時間帶，也就是對方不給飛了。

另外華航若更名，需要向國際航空運輸協會（IATA）與國際民用航空組織（ICAO）報備與申請代碼，而IATA北亞辦事處設於北京、ICAO祕書長為中國籍，情勢對華航非常不利。

王國材指出，行政院已經指示改名列為中長期努力方向，華航可以陸續與飛航的國家接觸，先了解該國對華航改名的態度，現階段先著手彩繪機的規劃工作，但因彩繪機也牽涉到兩岸與國際的觀感，也是需要照會一下，避免重演2003年觀光局出資，有TAIWAN彩繪字體的彩繪機遭到杯葛事件。

華航建議，彩繪機要以新機為優先，估計1年內就可推出首架，像過去的台灣藍鵲、台灣水果等都是可行方式。王國材指示華航，針對彩繪機做進一步研究規劃，後再提出方案。

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