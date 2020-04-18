首見軍艦淪陷！3實習生染疫

台灣首見軍艦淪陷！中央流行疫情指揮中心公布，今日國內新增3名確診案例，均為軍艦上的實習生，已安排入住集中檢疫所隔離採檢。1例在高雄，1例在台中，1例在桃園。3艘軍艦700多人仍在疫調中，將安排下午5點入住集中檢疫所，今晚漏夜採檢，結果預計明日出爐。

海軍敦睦艦隊染疫軍艦計有337人，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船，3名實習生今確診新冠肺炎，分別是案396、397及398。

案3964月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案3974月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，兩人均於今日確診；另有一名案398剛剛確診，詳細發病狀況仍待指揮中心說明。

指揮中心表示，與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，將在今午入住集中檢疫所進行隔離且，今晚將漏夜採檢，若陽性就會送醫，陰性將集中隔離14天，解除隔離前會再度採檢，初步結果明日出爐。

（中時電子報 何立雯 、 莊楚雯 、中時、 林周義 、 陳人齊）

東南亞疫情升溫 4／21起符合4條件強制住防疫旅館

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，東南亞地區新冠肺炎疫情升溫，自台灣時間4月21日零時起，民眾若在過去14天(4月7日零時起)有東南亞旅遊史，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也需要確認住處是否符合居檢條件，否則一律入住防疫旅館。

指揮中心指揮官陳時中表示，鄰近我國之東南亞及南亞國家近期疫情增溫，新加坡，印度，印尼疫情持續呈上升趨勢，近幾日新增確診病例數均創新高。其中新加坡病例以外籍勞工宿舍群聚個案為主，已累計約2700例，佔本土病例70％。

陳時中指出，自上述區域返國民眾若同住者有65歲(含)以上長者，6歲(含)以下幼童，慢性疾病患者(如心血管疾病，糖尿病或肺部疾病等)，或無個人專用房間（含衛浴設備）者入境後應入住防疫旅館，經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

陳時中進一步指出，自歐美入境者已於今日起實施入住檢疫旅社。

指揮中心再次呼籲，民眾居家檢疫期間應落實肥皂勤洗手，避免觸摸眼鼻口及做好咳嗽禮節，如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫規定者，最高可罰100萬元。