中經院：今年經濟仍有正成長

中華經濟研究院17日公布2020年第二季台灣經濟預測，最新估測全年經濟成長率為1.03％，是迄今各內外機構預測的最佳估值，其中各季經濟成長分別為1.83％、－0.12％、0.52％、1.86％。而基於疫情不確定性，中經院首度進行4個模擬情境，估測全年經濟成長率有機會更好到1.87％，或可能轉向更糟到-2.55％。

中華經濟研究院長陳思寬表示，新冠疫情延燒重創全球經濟，台灣第一季表現相對來的好，第二季出現負成長，下半年在主要國家或解除管制的情形下，成長頹勢略有改善，第四季該會回復到正常水準。

中經院經濟展望中心主任彭素玲分析，第一季台灣經濟成長受害相對較輕微，雖然自2月起即頻傳斷鏈危機，但海關進、出口維持正向成長，在物價走跌情形下，對經濟成長仍提供正向挹注。

中經院分析，今年台灣成長模式是「內外皆冷」，內需貢獻約0.64個百分點，其中民間消費貢獻約0.16個百分點，資本形成貢獻0.30個百分點；外貿部門貢獻率仍可維持正向貢獻（0.39個百分點）。

彭素玲指出，疫情衝擊造成國內觀光、旅遊、餐飲、航空客運等產業景氣蕭條，無薪假人次屢創新高，且因疫情宣導避免人群聚集，抑制民間消費活動，預估2020年民間消費年增率約0.16％，其中第二、三季將呈現負成長。至於去年拉升台灣經濟成長的國內投資項目，也因廠商投資決策多所觀望，今年成長難度增高。粗估2020年國內資本形成毛額年增率約1.27％，投資規模約新台幣4.32兆元，對經濟成長貢獻0.30個百分點。

值得注意的是，中經院發現，台灣經濟在新冠疫情期間，和中國大陸出現脫鉤現象，台灣製造業在第一季並沒有面臨斷鏈危機。

與會者成功大學經濟學系教授林常青表示，在疫情控制得宜下，台灣還有五大正面支撐力量：一、高階製程能陸續開出，有助於台灣出口；二、居家辦公帶動雲端伺服器等設備需求，支撐相關產品供應鏈出口；三、各國持續發展5G；四、供應鏈訂單的JUST-IN-TIME，轉變成JUST-IN-CASE；五、政府紓困與振興的力道。

亞太區疫損 標普：恐破2兆美元

新冠疫情大流行造成的傷害實在太大！疫情衝擊經濟活動、企業營收、金融市場，甚至個人消費，標普全球評級自2月下旬初次估測亞太區新冠可能疫損2千億美元，其間兩次更新，屆及4月17日的更新估值是2兆美元，整整相差十倍！

標普全球評級經濟研究部門17日公布的亞太區經濟預測更新，亞太區2020年經濟成長率為0.3％，中國大陸1.2％，印度1.8％，日本 -3.6％，台灣 -1.2％。

標普亞太首席經濟學家羅奇（Shaun Roache）說，「從經濟學的角度來看，目前的主要風險是失業」，工作很容易流失、更難贏回來，直接造成失業率激增。

羅奇表示，一旦某地區的整體失業率上升超過4個百分點，失業情況就會難以改善，且會影響到整體經濟局勢，民眾消費會降低，儲蓄會更高，更不敢消費，且財務槓桿偏高的家庭部門，會出現財務壓力，形成社會經濟的崩解，徒增經濟發展的極高成本。

羅奇指出，疫情全球大流行形成交織，不同地區恐有第二波、三波的感染復發，而部份經過數月的封城隔離、限制移動，現在有些解封的措施，實際上陷入相當複雜的過度期，例如，要求保持社交距離的措施將會一直持續，這會影響經濟活動規劃，估計要完全解封、回到疫情未發生之前的情況需要更長的時間，估計會到2021年中期。

標普經濟研究團隊發現，目前尚可稱之「緩解」的風險之一，是美元融資條件緊縮部份，這能對新興市場／經濟體帶來更大的政策空間，且能降低引發國際收支不穩定的可能性。

在不到50天內多次下修亞太區經濟成長，羅奇表示，現在估測亞太區2020年經濟成長率為0.3％，還不包括供應端的疫情受損，許多產業因疫情而發生重大影響。

例如看好旅遊業已轉向壓寶醫療保健，經濟資源也將會隨價格的引導而移動，流行病會對GDP帶來永久損害，除前述勞動力，還有企業有形和無形資本，以及產業生產力，這些都是解封之後世人需面對的長期議題。