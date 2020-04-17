政院挺小商家 央行增簡易申貸方案

行政院長蘇貞昌17日邀集公股董總開會拍板小規模營業人小額貸款方案，針對攤商等小商家推出最高50萬元貸款額度，信用保證成數10成，免收保證手續費，年利率1％，包括公股行庫在內共有25家銀行承辦，預計20日（下周一）上路。政委龔明鑫強調，平均營業額減少15％的小商家一併提供利息補貼0.845個百分點，小商家僅自付0.155％超低利率。



配合蘇揆新措施，中央銀行也召開臨時記者會，宣布增訂小規模營業人簡易申貸方案，限有稅籍登記者，且為降低銀行授信風險，以簡易評分表達70分以上，作為快速審查基準分數。根據聯徵中心的票債信資料，總數49.5萬小規模營業人，約有84％的基準分數均可達70分以上。



央行業務局局長陳一端表示，專案重點內容包括適用對象的小規模營業人，限有稅籍登記，且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人。額度每戶最高50萬元，信保基金信用保證成數10成，利率不超過1％，且銀行承作這個貸款方案，還可搭配政府相關的紓困振興貸款措施，並不互相衝突。



蘇貞昌是在昨天上午9時半召集公股行庫董事長與總經理一起開會，這是繼去年4月第一金、華南金、彰銀及土銀四大公股行庫董座人事大地震時，他邀集公股行庫董總座精神喊話之後，事隔一年，再度召集公股行庫董總座，並在傍晚透過臉書公布會議部分的談話內容影片。



他指出，扶助受疫情衝擊的經濟，跟防疫一樣重要。這次新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，政府各部會跟銀行會跟大家齊心同命，專心做本業，紓困救產業，一起挺台灣經濟度過寒夜。



蘇貞昌在會中也叮嚀公股銀行，中央銀行已降息，各銀行也可以大大降息、還本暫停、到期續貸、這時期的手續費和帳戶管理費免收，以及准貸要快一點。「接下來的紓困與振興，振興若做不起來，紓困沒有做好，防疫再好也沒用」。



統計4月以來至16日止，中小企業貸款專案融通，已申請的受理案件約400多件，合計金額僅近9億元，央行這次新增小規模營業人簡易申貸，透過簡易評分表，將可望加速核貸流程，及時給需要協助的企業取得資金。



央行並籲請銀行，充分發揮金融中介的功能，並善盡社會責任，積極推動辦理，使受到疫情影響的小規模營業人，可從速取得營運所需資金。