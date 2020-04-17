標普下修台灣經濟成長至負1.2%

疫情衝擊全球經濟，台灣也受到波及。標普全球評級今天發布報告，把亞太地區經損上調到2兆美元，也把台灣今年經濟成長率（GDP）預測值，從4月初的0.8%下修到負成長1.2%。

國際信評機構標準普爾全球評級（S＆P Global Ratings）今天發布報告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情雖然第1波有趨緩現象，但在疫苗問世、2021年中之前，預期經濟體將進入過渡階段。預估疫情對亞太地區企業、家庭收支損失至少達2兆美元，之後要更關注封城到經濟復甦之間的複雜過渡期。

標普在疫情爆發後，已經把2020年亞太地區的經濟成長率修正為0.3%。其中，中國從2.9%降到1.2%，印度從3.5%減少到1.8%，日本為負成長1.2%到負成長3.6%。

標普同時下修台灣今年GDP預測，從4月初0.8%下修到負成長1.2%，並預估通膨率負成長0.5%，失業率攀升到4.4%。不過，明年如果疫情減緩，台灣GDP有望反彈到4%。

標普全球評級亞太首席經濟學家羅奇（Shaun Roache）表示，以經濟學的角度來看，目前主要風險是失業率，「工作很容易失去，卻很難贏回來。」假如整個地區的失業率激增超過4個百分點，會導致消費降低、儲蓄增加，亞太經濟體復甦路徑將更加扁平（a much flatter recovery path）。

標普預期，這波疫情的經濟復甦是扁平的「U型復甦」，也就是需要經過一段時間、到2023年，經濟活動才會恢復到疫情前的水準。但如果失業率大幅攀升，可能改為「L型復甦」，也就是經濟成長無法回到過去水準，會產生永久性的損失。

（中央社）

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