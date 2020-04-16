再傳零確診好消息！ 陳時中：防疫不能鬆懈

再傳好消息，台灣16日零確診。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內連續四天沒新增本土病例，台灣邊境這條線守得越來越好，整體康復率近四成，但國際疫情嚴峻，防疫不得鬆懈，仍不可掉以輕心。

值得注意的是，食藥署長吳秀梅16日證實，19日起全國每周日統一不配送口罩，藥局可休息一天。

本周兩度出現零確診，國內疫情似有緩和趨勢，惟陳時中說，國際疫情嚴峻，3月14日全球確診14萬人，4月3日破百萬人，15日破200萬人。死亡率也飆至6.4％～6.5％，台灣則維持1.52％。

陳時中強調，不反對民眾正常生活，但仍應遵守「維持社交距離、密閉空間戴口罩、勤洗手、環境衛生」等規範，「防疫鬆懈不得」。

外界先前相當擔心清明連假出遊群聚的第三波疫情挑戰，行政院長蘇貞昌則對此表示，現在看起來是守住了，但還不到可鬆懈的時候，因為國際疫情慘重，上周院會時，全球確診人數約150萬人，死亡8萬多人，一周的時間，全球確診人數突破200萬人，死亡人數更超過12萬人。

另外，行政院規劃口罩實名制3.0，除保留原本2.0的網路預購、超商領貨方式外，將開放民眾持健保卡，到四大超商1萬多家門市，直接使用事務機預訂口罩，事後再到原超商領取即可。衛福部疾管署副署長莊人祥指出，4月底前可以上路，目前正進行最後測試中。

實名制上路後，基層藥局承受極大壓力，特別是一人藥局，人力更吃不消。吳秀梅就此表示，為讓販售口罩藥師、衛生所，及負責運送口罩郵差獲得充足休息，將自19日起，每周日不配送口罩，藥局可依自身需求，自主決定開業、賣庫存口罩，或另選擇休息1日。

目前相關防疫管制措施，例如限制醫護人員出國、公布居家檢疫卻「趴趴走」民眾姓名等，外界質疑法源依據、恐侵害民眾隱私，陳時中說，指揮中心14日成立「法制組」，由法務部次長陳明堂主持，衛福部法規會等單位參與，盼未來推出措施更細緻。

至於外界認為，陳時中若參選台北市長可以勝選，他僅簡短回應，「沒有選舉打算，什麼時候都沒有」。