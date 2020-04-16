啟動預審加速紓困 經部拚4月底發出救命錢

加快紓困速度，經濟部今天一連舉行3場座談會，分別邀請餐飲、婚紗與洗衣業者座談，說明政府紓困措施。經濟部長沈榮津表示，下周將啟動預審制度，力拚在4月底前讓業者拿到救命錢。

雖然台灣的新冠肺炎控制相對穩定，然而由於民眾仍擔心群聚感染，因此消費意願降低，連帶重創內需型業者的生計。經濟部今天下午再度舉行紓困座談，邀請餐飲、婚紗與洗衣業者，除了聆聽業者的意見，同時也說明政府祭出一連串的紓困方案與申請方式，呼籲受影響的業者能夠評估、利用。

經濟部長沈榮津會後受訪時指出，婚紗業者普遍表示，受到疫情影響，不只想要來台拍攝婚紗的國際旅客無法成行，國內的新人想要赴國外拍攝婚紗的計畫也窒礙難行，對產業而言損失慘重。洗衣業也因為飯店、餐飲的洗滌需求下降，而連帶受到影響。這幾類內需型業者普遍反映，國際型商圈的業績掉了8到9成，內需型商圈的業績也降了6成。

雖然業者過得很辛苦，不過沈榮津表示，今天與會的業者多半願意響應政府的紓困2.0方案，採取不減薪、不放無薪假、不裁員的方式度過難關，讓他深受感動。沈榮津進一步說明，經濟部將從下週開始，啟動預審制度，讓有需要的業者都能提前遞件申請並審查，等到行政院完成相關辦法的審查後，經濟部完成最後一道審查程序，力拼在4月底之前，將這些紓困金盡速發到業者手上，減輕業者的營運壓力。

另外，沈榮津也透露，在申請紓困貸款的業者中，有不少老字號餐飲業者，其中有2家業者獲得新台幣5億元、1家獲得8,000萬元，光3家業者的貸款金額就達到10億8,000萬元。

（中央社）

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