無薪假續攀！ 竹科逾700人實施無薪假

勞動部16日公布截至4月15日止，目前實施無薪假企業達588家、影響勞工1萬4,821人，與前一周相比暴增220家、6,262人，而且不只是以住宿餐飲業為主的台北市、新北市慘兮兮，就連新竹科學園區在這一周實施無薪假的家數或人數都大幅增加，人數來到704人。

從縣市別來看，實施無薪假的企業家數前三名分別是台北市162家、4,390人，新北市137家、2,337人，台南市也超越高雄市，目前有50家、1,537人。另外，桃園市雖然只有40家企業實施無薪假、但人數也高達1,054人。

（工商 邱琮皓）

再創新高！逾1萬4千多人遭放無薪假

勞動部今天發布無薪假最新統計，有588家事業單位、14000餘人遭放無薪假，總統蔡英文與勞動部部長許銘春今天赴北部實施無薪假（減班休息）人數最多的「洛碁大飯店」訪視其辦理「充電再出發」訓練計畫情況。

據勞動部最新統計，全台有588家事業單位、1萬4821人遭放無薪假，實施人數仍以住宿及餐飲業事業單位達150家、4495人最多，金屬機電業也有44家、2856人，批發及零售業則有135家、2101人；分布地區仍以台北北為主，共有162事業單位、4390人，新北市137家、2337人實施。

勞動力發展署北分署表示，蔡英文今天訪視的洛碁大飯店全台共有17個分館，勞工人數達591位、此次無薪假實施人數達365位，為北北基宜花金馬範圍內實施減班休息人數最多的事業單位，參加充電再出發人數達342人，目前預計核發3個月訓練津貼達1500餘萬、事業單位辦訓費用261萬餘元。

勞動力發展署北分署說，洛碁大飯店4月1日起實施減班休息，勞工減損薪資平均達1.1萬元餘、最高則有3萬元餘，4月8日後便開辦「充電再出發」計畫，課程以包括日文、韓文及英文等商用外語為主，發展署提供參訓員工每時158元、每月最高120小時、最高1萬8960元的參訓津貼。

（中時 林良齊）

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