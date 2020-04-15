台灣疫情管制可鬆綁？陳時中： 小不忍則亂大謀

國內新冠肺炎疫情趨緩，14日迎來零確診，對於產業界期盼鬆綁異地上班、社交距離，甚至啟動振興方案，衛福部長陳時中15日直言，比起國外封城、半封城，台灣防疫措施強度相對緩和，都是靠國人高度配合，呼籲產業界與民眾「忍忍吧！小不忍，則亂大謀」。

國內15日新增2例新冠肺炎確診病例，均自美國返台，累計395例確診。至於先前衛福部允諾高風險對象將擴大普篩，衛福部次長薛瑞元昨在立院說，目前社區沒有特別高風險區域，不會針對社區進行擴大採檢。至於何時針對高風險地區返國民眾進行普篩？陳時中則說，並無時間表、將視疫情變化而定。

外傳經濟部認為，若維持一周零確診，可能啟動消費振興措施，另有業者、民眾認為近期疫情趨緩，盼取消分流、異地辦公，取消對酒店、舞廳停業令，及取消社交距離等管制。

對此，陳時中認為，台灣管制作為跟國外強度差非常多，目前是走到勸導期末端，僅作「非常有限」的限制，看國外有些都是封城、半封城狀態，還限定每天特定時段才能出門，反觀台灣管制非常緩和，都是依靠人民高度配合，希望大家多忍忍。五一勞動節並未取消放假，他說，仍要持續觀察這幾天疫情，看來逐漸安全、但不能大意。

至於新北市將在20日兵棋推演「封城」管制，陳時中說，不同時期有不同方案，新北市演練經驗可作其他縣市參考，讓防疫更完整，指揮中心「不反對」。

另為獎勵醫護人員，衛福部15日公布修正相關補助津貼及獎勵要點，將獎勵醫師每日1萬元、護理人員每班1萬元、專責醫事放射人員和專任感染管制人員每月1萬元。至於醫療機構設置專責病房，每一病室獎勵10萬元，設置採檢站或防疫門診獎勵20萬元，將追溯自今年1月15日起生效。

另北市美國商會昨發布對會員疫情調查結果，大多會員預估疫情將在第三季結束，要等待疫情平息後18個月，經濟活動才能回到正軌，多數美商會員並無實施無薪假或裁員計畫。