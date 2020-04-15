農民退休儲金條例 今日闖關

立法院經濟委員會15日審查農委會提出的農民退休儲金條例，預計最快16日就能完成初審。農委會主委陳吉仲預估，若本會期三讀，預計最快明年1月就可上路，以30歲投保最高退休金月領2.6萬元。至於老農津貼會不會退場，他掛保證「百分之百不會」。

陳吉仲15日出席經濟委員會強調，農民退休儲金制度是包含「老農福利津貼」跟「農民退休儲金」，仿效勞工退休金制度一樣，「多一個制度，多一層保障」，這樣的制度是農民提供多少、政府就給多少，強調這不是年金。

草案規定，農民跟政府共同按月提繳至個人專戶，農民年滿65歲時，依照個人專戶累積的本金、收益，按月請領退休儲金，制度設計是把老農津貼每月7,550元與農民退休儲金合併計算，以退休金提繳6％計算，40歲提繳保費25年農民加上老農津貼，退休金每月領約1.8萬元，若30歲提繳保費35年農民，退休金月領2.6萬元。

陳吉仲表示，政府相對提繳農民退休儲金支出，為法律義務性支出，依照農委會估計，整體預算規模為1,600億元，還在可以接受範圍內。

農委會提出農民退休儲金條例草案版本，將仿照勞工退休金制度設立退休儲金專戶，農民按月提繳1％至6％，但是朝野立委擔心提撥比率不足，恐會重蹈軍公教與勞保基金瀕臨破產的覆轍，希望提繳比率能提高到10％、政府提繳金額提高到1.5倍。對此，陳吉仲也允諾會再提出新版本，在今日逐條審查時將提出各種提撥率、提繳金額計算。

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