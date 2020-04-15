珊瑚公主號返台者自費 陳時中這樣說…

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，對珊瑚公主號的3名第一次採檢陰性者徵收集中檢疫、檢驗費用，非依違反檢疫或相關規定予以重罰，而是「親身涉險」增加的費用。

行政院長蘇貞昌昨天上午表示，珊瑚公主號乘客明知疫情嚴重，還要出去搭郵輪、趴趴走，對於明知故犯、增加國家醫療資源負擔的行為，將要求衛福部和防疫相關單位，讓這些患者多負一點責任。

有媒體今天在疫情記者會提問，珊瑚公主號案例是3月5日登船，且未將其列為感染區；3月16日才宣布明知故犯要公布姓名，這3名第一次採檢陰性者列為明知故犯的標準為何。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天強調，針對珊瑚公主號案例，認為旅客應該對相關的風險要有所了解。

陳時中指出，台灣在2月6日禁止國際郵輪進來，2月8日登寶瓶星號篩檢；而鑽石公主號是1月31日靠港，後來日本在2月5日給相關警訊，因此也發細胞簡訊提醒大家注意，都表示郵輪是有相關的風險在的，但民眾可能感受不深，才會去珊瑚公主號。

對3名一採陰性者徵收集中檢疫、檢驗費用，陳時中表示，並不是依違反檢疫或相關規定予以重罰，只是這樣的情況「親身涉險」而增的費用，是根據傳染病防治法58條，入出境徵收相關費用，用這樣的標準要求，並沒有處罰的意思，只是負擔應該付的錢。

（中央社）

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