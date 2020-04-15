限制董監酬勞 顧立雄：恐接到張忠謀電話

不是董監酬勞高的都是「肥貓」。立委曾銘宗提案修證交法14條，限制上市櫃公司董監酬勞，不得逾全職員工薪資中位數的一定倍數，金管會主委顧立雄「神回應」，強調大家要不要看看台股護國神山台積電的獨董薪酬有多少，但投資人依舊願意買台積電股票，若金管會要限制台積電董監酬勞倍數，顧立雄說：「不知道會不會接到張忠謀的電話。」

顧立雄強調，上市櫃公司規模差異大，金管會無法訂出一體適用的標準。

曾銘宗與多位立委強調，必須解決台灣低薪問題，很多上市櫃公司將獲利大量分給老闆、董監事，曾銘宗說如某公司全職員工平均薪水不到60萬元，但董監事薪酬領了1.2億元。

他強調自己在金管會主委任內就想推動，但在該位置上推不動，他深知若要求所有上市公司揭露個別董監薪酬，顧立雄會面臨重大壓力，所以曾銘宗說自己可以立委身份協助金管會。

因此曾銘宗提案修證交法14條，要求揭露各公司薪資報酬政策；個別董事、監察人及經理人薪資酬勞；全體員工薪資總額、平均數與中位數；非擔任主管之全時員工薪資酬勞總額、平均數與中位數；同時董事薪資酬勞與非主管職的全時員工薪酬中位數，應有一定倍數的限制。

顧立雄回應，若是員工平均薪資低於50萬元、前三年曾出現年度虧損、公司治理不佳的上市櫃公司，都已要求要揭露個別董監及經理人薪酬；員工部份亦要揭露平均薪資、非主管全時員工平均薪酬及今年要揭露薪酬中位數，只是有些是揭露在財報中，有些是公開資訊觀測站。

至於限制董監酬勞不逾非主管員工薪酬的一定倍數，顧立雄認為，上市櫃公司規模差距甚多，就如民營金控要與國際競爭，付得起較高薪酬延聘人才，但公股金控就不行，大家也可看看台積電的獨董薪酬，但投資人就是願意買台積電的股票，金管會恐無法訂出一體適用的董監酬勞倍數。

顧立雄承諾，給金管會空間，將循序漸進推動個別董監及經理人、員工薪酬揭露，最後立法院初審通過金管會版本的證交法14條修正案，即未來會規定上市櫃公司要揭露「薪資報酬政策」，及董事及監察人酬金等相關資訊，但沒有訂明時間表。