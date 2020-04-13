青年失業率 7月恐飆破14％

新冠肺炎疫情嚴重，衝擊今年畢業生就業，立委憂心今年7月20至24歲失業率恐超越14％，教育部昨表示，將規畫高教深耕學校聘用應屆碩博士生擔任研究助理或博士後研究；勞動部則說，今年雇主每聘用1位應屆畢業生，政府每月補助1.2萬元，為期12個月，預計補助6萬個名額，詳細方案5月底公布。

勞動部祭出12K薪資補助

立法院教育及文化委員會昨邀請教育部及勞動部就「疫情衝擊下，青年職涯發展政策規畫與未升學未就業青少年關懷扶助措施」進行專題報告，朝野立委均非常關心今年畢業生的就業問題。

立委林奕華質詢指出，在疫情衝擊下，不少產業陷入低迷，人力需求減少，今年畢業生就業將會非常困難。去年7月20至24歲失業率是13.05％，她很擔心今年將超過14％。

另外，立委萬美玲說，今年大專院校及碩博士畢業生有28萬7900人，很多人擔心「畢業即失業」。立委黃國書指出，今年畢業生的就業可能會比2009年金融風暴還嚴峻，政府應該提前部署，以減少衝擊。

教部幫碩博士生找頭路

教育部次長劉孟奇表示，正規畫由具優秀研究能量的高教深耕學校（如研究中心、國際盃等學校）聘用應屆碩博士生，擔任5＋2產業、資通訊產業、晶片設計與半導體產業等領域的專任研究助理或博士後研究。

勞動部勞動力發展署組長陳世昌說，勞動部提出「安穩青年就業計畫」，只要企業願意雇用大學應屆畢業生，每雇用1人，就可獲得1.2萬元補助，總共補助12個月，具體政策內容5月底前公布。

萬美玲認為，「安穩青年就業計畫」只協助6萬個應屆畢業生就業，實在太少，名額應擴大；此外，受這項計畫支持的應屆畢業生進入職場，薪水不應低於3萬元，而且企業不能任用一年後無故解聘他們。陳世昌同意，會將這些建議納入政策規畫考量。

（中國時報 林志成）