口罩3.0出爐 客運紓困加碼

新冠肺炎疫情持續，衛福部長陳時中13日表示，國內醫療用口罩徵用、禁出口兩項政策將延長至6月底，他並證實，口罩實名制3.0方案將於14日宣布實施，以藥局、網路預購、超商預購等，三軌併行方式進行。

另為救產業，交長林佳龍也宣布，補助客運每月3萬元範圍，擴及所有國道客運，另運輸駕駛薪資補助每月1萬元，也新增納入租賃車，合計砸4.3億元。

在國內疫情方面，指揮中心13日公布新增五例境外移入新冠肺炎確診，其中四人為珊瑚公主號旅客，國內累計393人確診，直逼400人。

陳時中昨天表示，口罩3.0政策22日可在四大超商事物機插入健保卡預購，今天指揮中心將公布做法，其中4到6歲幼幼口罩將改採網購，且在口罩地圖標示兒童口罩尺寸。針對徵用國內醫療用口罩、口罩禁止出口兩項政策原定4月底，決延長至6月底。醫療用口罩外的防疫物資，如隔離衣、防護衣、N95口罩等，將部分徵用，允許廠商保留部分產能外銷，給廠商營運誘因。

行政院長蘇貞昌昨在臉書發文表示，為解決門號和健保卡不同人、家裡沒有讀卡機的問題，即日起只要帶著健保卡、身分證、戶口名簿、手機，到健保署服務據點，就有專人幫忙綁定手機門號，且一支門號可綁定多張健保卡，就可幫全家人購買口罩。

此外，交通部日前宣布機場路線客運車輛，每車補助3萬元，最多補助3個月，林佳龍昨視察市府轉運站，進一步宣布加碼補助範圍，擴及所有國道客運業者，但依營運業績受創程度，採取分級補助，例如業績少超過五成，補貼3萬元；業績少三至五成，補貼2萬：業績少兩到三成，補貼1萬。總計3,500輛國道客運車輛，須投入約2.3億元經費。

員工薪資方面，交通部日前宣布旅遊業4～6月期間，每月補貼四成薪資，每人每月最高2萬元，本周開放申請；而昨天擴大適用範圍，「租賃車駕駛」也可比照遊覽車、計程車，每人每月補助1萬元，連續補助3個月，預估投入2億元經費。

另交通部政次黃玉霖提醒，若業者申請員工薪資補助，另一項人才培訓計畫，補助員工參訓120小時課程，領取1萬8,960元培訓費，只能限制參加一期、請領一次。