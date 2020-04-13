證交稅助攻 3月稅收創新高

財政部13日公布我國3月稅收統計，實徵淨額為1,686億元、續創歷史新高，年增率為12.9％，主因該月台股因新冠肺炎疫情蔓延而震盪，挹注我國證交稅額124億元、較去年大增63.4％，創2007年11月以來新高。

累計今年首季總稅收4,006億元、年增10.1％，其中總稅收、營業稅、綜所稅創下歷年同期新高。財政部指出，疫情衝擊使今年稅收出現隱憂，稅收受疫情衝擊，可能在4月起逐漸反映。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，疫情導致證交稅波動大，3月證交稅稅收124億元、年增63.4％，創2007年11月以來新高；前三月稅收累計達277億元、年增49.1％，創2005年以來同期新高。

3月台股受美股大跌熔斷影響，且13日碰上「黑色星期五」，大跌近300點，並一路下探至8,500點，後來國安基金3月20日進場護盤，投資人進場撿便宜貨，加持我國股市交易量。3月及前三月台股每日平均成交值分別達2,047億及1,858億元，相較去年同期平均1,318億元、前年同期平均的1,477億元都還要高。

另3月營業稅年增72億元較多，累計前三月營業稅收1,418億元，實徵淨額年增14％，受惠於國內宅經濟增溫、民生用品囤貨潮，還有適用出口外銷零稅率營業人減少等因素所致。

而今年來表現最亮眼的是綜合所得稅，因盈餘分配與薪資扣繳金額增加，前三月綜所稅收實徵淨額865億元，成長16.4％，年增112億元。

此外，1～3月貨物稅、關稅、土增稅都呈現成長態勢，年增率約為1.5％～7％。使用牌照稅受惠於車市回溫，年增6億元或15.2％。但首季營所稅為32億元、年減63.3％，主因大額退稅款增加。

展望未來，陳玉豐說，今年稅收有兩大有利因素，一5G產業快速發展，我國積體電路類供應鏈有望受惠；二台商回流、產能位移回台熱度持續，今年景氣相對還是樂觀，有助於稅收表現。