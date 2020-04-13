搶救運輸慘業 交部加碼每月每車最高補貼3萬

交通部長林佳龍今(13)日宣布，對所有國道客運路線，依運量下降幅度分級補貼營運費用，每車每月可申請1至3萬元、3個月，共可補貼3至9萬元之紓困措施。

公路總局表示，因應新冠肺炎疫情持續升溫，國道長途客運對於防疫工作至為重要，而其營運所受衝擊影響程度也最嚴重，林佳龍今日中午特別前往市府轉運站視察，除叮嚀業者加強落實防疫措施外，也對於場站第一線服務同仁之辛勞表示感謝。

而在相關紓困措施方面，公路總局說，對受影響最嚴重的機場路線已增加核撥「每車3萬元」的營運費用補貼措施，今天林佳龍再宣布，針對「所有國道客運路線」，依「運量下降幅度」分級補貼，每車每月補貼上限從1萬元，調為最高3萬元，等於3個月可領3～9萬元。

林佳龍說明，交通部是配合疫情發展情勢隨時檢討紓困措施，針對國道客運業者在原有的補助防疫物資費用紓困措施外，近期因疫情持續升溫，也已責成公路總局訂定國道客運路線彈性減班機制，讓業者可因應實際載客狀況調整營運班次，以減少不必要之營運成本支出。

而針對受創嚴重的機場路線，林佳龍說，已要求公路總局在今天完成核撥每車3萬元之營運費用，對於所有國道客運路線依運量下降幅度分級補貼營運費用措施也要盡快完成規劃相關作業。

林佳龍表示，交通部及公路總局將持續關注疫情變化對業者產生之影響並因應中央疫情指揮中心各階段管制措施，適時檢討規劃各項紓困及防疫措施，協助國道客運業者及從業人員渡過疫情衝擊。

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