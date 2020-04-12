政院核定40億建防疫中心 將設7間P3實驗室

行政院核定防疫中心興建計畫，預計2027年竣工。疾管署長周志浩今天說，從SARS疫情後就有計劃提升檢驗實驗設備，但17年來一波多折。如今步入新階段，未來將設7間P3實驗室。

衛生福利部疾病管制署晚間發布新聞稿指出，行政院4月10日核定「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，將於疾管署昆陽實驗室原地興建防疫大樓。

疾管署副署長莊人祥表示，計畫透過建置完善的檢驗實驗設備，配合感染管制及生物安全、急慢性傳染病、新興傳染病整備、港埠檢疫及國內外疫情監測中心等業務單位，並整合「國家衛生指揮中心（NHCC）」，期提升台灣疫情監控、檢驗研究、疾病防治及政策規劃等項目到國際一流水準。

周志浩接受記者聯訪時表示，因應近年來國際間新興傳染病不斷發出的挑戰，疾管署自嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情後就進行相關規劃，希望提升實驗室整備。各國也記取SARS的教訓，從中國、香港、韓國、加拿大等，都翻新實驗室。但台灣從SARS之後，走的路不是太順利，一波三折直到現在終於走到這個階段。

歷經17年、排除許多困難後，衛福部防疫中心興建工程計畫預計自2021年開始執行，在2027年竣工，計畫期程共計6年，總經費約新台幣40億元。

預計興建「行政大樓（含國家衛生指揮中心（NHCC）」及「實驗大樓」2棟大樓，分別占地1萬4850平方公尺（4500坪，12樓）及4萬6200平方公尺（1萬4000坪，9樓），都規劃設計為綠建築及智慧建築。

周志浩說，其中實驗大樓將建置7間第三等級生物安全等級實驗室，進一步提升監測、檢驗、疫苗研製、生物製劑等防疫能力。未來也併同衛福部大樓、食安大樓，打造一個更完整的防疫園區，以因應各種新興傳染病的挑戰。

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