基隆廟口夜市總量管制 2千人為上限

基隆市府今天起在廟口、愛四路夜市設置管制點，實施容留人數總量管制，同時間以2,000人為上限。市長林右昌呼籲出入人潮密集公共場域須配戴口罩，並保持社交距離。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布10日起針對國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場所實施人流管制，攤商及消費者應全程配戴口罩。

林右昌下午透過新聞稿表示，基隆的廟口、市場都是開放式空間，管制難度甚高，經基隆市產業發展處協調後，針對廟口夜市區域試辦容留人數總量管制，即日起實施進出人流管制。

林右昌指出，以此處空間依中央流行疫情指揮中心所訂「室外社交距離1公尺」標準，換算同時間容留人數為2,000人，並由產發處、警察局合作勸導與管制。

基隆市府指出，管制路段依區域營業時間執行，廟口夜市自中午12時至深夜12時；愛四路夜市自下午4時至深夜12時，分別於愛三路、仁三路口，愛四路、仁三路口，愛四路、仁二路口共3處設置管制點，由市府相關人員進行容留人數總量管制，並勸導民眾配戴口罩。日後將視執行成效，評估擴大執行區域可行性。

基隆愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳向中央社記者表示，攤商會盡力配合政府防疫措施，不過，遊客部分，攤商只能柔性勸導，無法強迫遊客配戴口罩，且愛四路夜市包含各巷弄在內共有20多個出入口，人數認定上會有所困難。

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