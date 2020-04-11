外送平台列專案勞檢重點 預計5月展開

勞動部專案勞檢方案出爐，職業安全衛生署署長鄒子廉今天說，今年勞檢重點為近3年常態違規事業單位、部分工時勞工權益、汽車貨運業及外送平台，預計勞檢4,000家、於5月展開。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，勞動部日前宣布，由於疫情對產業造成衝擊，勞動檢查將採彈性作法，會針對受影響產業透過法令遵循訪視、勞動檢查等提醒業者遵守法令，勞動部原本每年3月都會公布當年度專案勞檢對象，也受疫情影響延至4月公布。

鄒子廉今天接受中央社訪問時表示，已盤整出109年勞動條件專案檢查勞檢對象，將從四大面向包含公共安全、弱勢扶助、經常性違規事業單位及社會關注著手，盤整出16項專案檢查，預計共勞檢4,000家、於5月陸續展開。

鄒子廉指出，16項專案檢查中有三大重點，包含近3年多數違規事業單位部分，預計勞檢1,000家。還有考量部分工時工讀生工作今年可能受疫情影響，為保障打工族權益，也將工讀生較多的產業列為重點。

另外，汽車貨運業部分目前看來營運正常，所以今年勞檢也會繼續，這部分也包含外送平台業者；而國道運輸、遊覽車客運業則延到第四季進行勞檢。

至於醫療院所部分，鄒子廉說，基於防疫優先，所以醫療院所的勞檢場次會排比較少，大約第三季或第四季才會開始勞檢。

受疫情影響由於有許多企業會實施減班休息，鄒子廉也說，這部分傾向申訴案處理為原則。

（中央社）

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