一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（11日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增3名新冠肺炎確診案例，皆為境外移入個案。分別為60多歲男性（案383）、70多歲男性（案384）及20多歲女性（案385）。截至目前為止，國內共累計385例確診，6例死亡，99人解除隔離。

◎案383及案384兩人均於4月10日入境，因主動申報有不適症狀，由機場採檢通報，於今日確診。另外案385曾赴法國留學，4月3日入境後進行居家檢疫，4日開始出現流鼻水、鼻塞症狀，7日發燒，當日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案381之前赴美國就學，於3月30日入境，搭乘的華航CI011班機目前已有10人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象，個案於4月5日出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，7日由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診；截至目前為止，該班機共11人確診。

◎對於世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞對台灣的指控，指揮中心指揮官陳時中今日公布英文電郵，指出台灣在年12月31日從網路得知武漢發生7例非典型肺炎接受隔離治療案例後，就以電子郵件通報WHO，望WHO提高警覺疫情恐有「人傳人」跡象。

陳時中強調「既然非會員國的台灣已經警告WHO了，那身為會員國的中國大陸是否有告知？若沒有是否是在隱瞞疫情？反之那就是WHO的失職」，呼籲WHO不要一錯再錯，應秉持專業來做事。

◎酒店女公關採檢進度，昨（11日）衛生單位已經前往酒店，該女（案379）從3／23到4／3上班期間所接觸的客人與工作人員都已有掌握到，目前新增的6名客人仍在進一步調查和採檢中，一切疫調仍在進行。

◎華航CI011班機日前累計11人確診新冠肺炎，機上340人當中，乘客計有327人，空服員則有13人。截至昨日為止，衛生單位已採檢102人，還有238人仍在採檢中，預計將在4月15日左右採檢完畢。

◎新英格蘭醫學雜誌日前發布瑞德西韋的研究，發現新冠肺炎患者使用後效果不錯。張上淳表示，目前台灣已有9個個案進入臨床試驗，甚至戴呼吸器的患者能夠脫離呼吸器，中等到重度的病人，也都維持得不錯，認為瑞德西韋是目前為止最有機會的藥物。

◎專家諮詢小組召集人張上淳表示，過去一周北區（北北基）共有37人解除隔離，其中有11人出現嗅、味覺異常或喪失的症狀，多數都是兩者同時出現。至於何時會恢復正常？張表示，多數人在7到10天就會改善，甚至是恢復，但嚴重者恢復要拖久一點約2、3周，其中有2人直到出院3周仍沒恢復，目前持續追蹤中。

◎疫情指揮中心指揮官陳時中表示，類包機正由海基會進行中，而機上登機人的身體狀況掌控仍如以往，發燒者不能登機，其他身體狀況也會再做相應的適當安排。

◎傳芬蘭拒收口罩，外交部出面解釋，是不實訊息。外交部政務次長謝武樵表示，芬蘭政府已公開說明防疫物資可透過採購方式籌備，因此我國並沒有將芬蘭納入第二批防疫物資名單中。

（中時電子報 許立穎）