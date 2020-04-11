一秒看懂！勞動部四招救三類勞工

新冠肺炎疫情重擊產業與勞動力市場，實施無薪假的企業家數、人數超越金融海嘯時期，勞動部針對全時勞工、部分工時勞工、自營作業者等三種族群、推出四項計畫，提供最直接的薪資補貼，陪伴勞工朋友在景氣低迷時，能繼續留在職場，不要進入失業。

針對受到無薪假影響的在職勞工，勞動部推出「充電再出發訓練計畫」，也就是提供企業辦訓費用最高350萬元、勞工最高120小時、每小時158元津貼補助，最高可領1萬8,960元；以及「安心就業計畫」，按月核發薪資差額補貼的50％發給勞工，最高可領1萬1,000元，兩項計畫可申請6個月，但不得同時申請，等於可以保障勞工長達1年的生活。

針對受到景氣影響、導致工作時數減少的打工族，勞動部也有「安心即時上工計畫」，也就是公部門提供6萬個工作機會，讓投保薪資在2萬3,800元以下的部分工時勞工、自營作業者都可以來申請，每個工作機會時數不同，但每月最高可工作80小時、每小時158元，也就是每月最高可領1萬2,640元，為期6個月，從13日可開始申請。

另外，針對投保薪資在2萬4,000元以上的自營作業者，勞動部也將提供每人每月1萬元補助，長達3個月，初步規劃可以幫助100萬名自營者，而這項計畫仍待公布。

延伸閱讀

紓困！勞動部公告增辦失業勞工子女就學補助

疫情衝擊勞工減班休息 勞動部提3大措施

受新冠肺炎影響 勞動部祭逾40億措施