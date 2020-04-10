政府挺企業 賴正鎰：金援最有效直接

商總理事長賴正鎰10日指出，疫情重創民生與服務業，服務業3月營收損失比起2月更為慘烈，多數業者只剩一、二成營收，企業與員工每天面對「要有飯吃」的經濟壓力。他疾呼，政府對服務業紓困，最有效直接的救命方式是金援，提出商總版本的紓困3.0方案三大建言，包括降稅、貸款免息、發消費券等。

商總昨天以「慘業服務、延命再生」為主題召開產業需求建言記者會。副理事長許舒博指出，疫情對服務業衝擊，只有一個「慘」字，而政府紓困方案對業者只有延命效果，根本做不到振興。

為讓服務業撐過這波疫情難關，在後疫情時代可以再生，商總特別針對旗下142個會員公會進行調查、彙整各業需求發現「金援」是最有效、也最直接的解方。商總依此提出紓困3.0方案的三大建言。

首先對企業金流與稅賦的「金援」。賴正鎰指出，因疫情企業營收大減，部分企業金流軋不過來，幾乎宣布停業，要給企業資金活路。他強烈建議，降營所業至17％或15％；參照美國直接補助融資、貸款免息。他還說，為免銀行擔心未來究責，政府應宣布疫情期間對企業紓困核貸負責，並由央行及信保基金擔保。

二對民生消費的「金援」。賴正鎰認為，在疫情持續中，建議經濟部對水電瓦斯費用補貼幅度擴大為減半，也就是減免50％；在排富條款下，對年所得在百萬以下者，發放每人每月五千元消費券，以有效刺激民生消費。

三對勞工「金援」。賴正鎰直言，在營收銳減為一～二成下，企業最大壓力在薪資發放，若疫情再持續，他憂未來失業率將更嚴重。許舒博更直言，不用到年底，5月底無薪假可能就要破兩萬人。他們建議，即使政府做不到新加坡薪資補貼比例的75％，香港50％，至少也應補貼企業勞工基本工資，給予基本生活所需。

賴正鎰說，大家都有飯吃，才有活下去的機會，商總提出紓困方案3.0，不只救企業，也救勞工，是迫切需要的救命解方。