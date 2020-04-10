投資台灣沒停過 11家加碼投入353億元

投資台灣再添11名新夥伴，投資金額達新台幣35億元。經濟部統計，目前投資台灣3大方案吸引投資總金額已達9,455億元，預估創造7萬8,775個就業機會。

投資台灣事務所今天通過11家企業的投資案，金額達新台幣35億元。經濟部表示，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已經帶動429家企業投資，金額達9,455億元，預估創造7萬8,775個就業機會，後續尚有67家企業排隊待審。

機械手臂整合系統供應商騰升科技，預計投入近2億元在桃園市楊梅新建廠房，同時建置軟硬體設備，導入智機聯網達快速自動化生產。

3度榮獲臺灣精品獎的智佳電子，獨家創新研發無線車用電子產品成為業界指標，目前與電動車先驅TESLA車廠進行無線迎賓飾板最後測試階段，未來訂單可期，因此規劃投資2億元擴建新竹市現有廠房，導入智慧化生產系統，做好品質監控以滿足客戶需求。

品岳科技行銷自行車、汽機車高強度鋁合金與碳纖維相關零件至全球，北美與歐洲市場佔整體銷售達40%，與知名大廠Trek bikes、BMW、捷安特（Giant Bicycles）等有業務往來。因應全球布局及提升競爭力，此次投入逾4,000萬元，擴建台中大甲廠房，購置智慧生產線，強化台灣智慧製造形象。

世界上屈指可數能生產優良鍍鎳銅線的仁親銅導體，為了維持市場競爭力，預計斥資約4億元，在苗栗竹南增設新廠，導入智慧化生產線。

永賀能源專業研發太陽能、智能調節熱水器與熱水系統，預計將投入逾2億元於雲林莿桐鄉建設新廠，分三階段引入智慧製造系統，期望成為臺灣熱水器產業關鍵技術提供者。

台灣知名畜禽產品加工廠商泰安食品，為提升自我產能及強化競爭力，預計斥資近1億元持續擴建高雄大寮廠與屏東新園廠，引進最新冷凍、冷藏設備及導入自動化加工流程，運用智慧化感測器全面監測食品品質，提升安全肉品製造需求。

台灣第三大麵粉廠豐盟企業，由於近年來產線已滿載，舊機械逐漸除役，擴廠勢在必行，將斥資超過13億元，擴建原有台南市仁德廠房，引進智慧化設備，並積極開發海外市場擴展多元商機。

製造銷售過濾空氣及飲用水的過濾設備的奇異科技，將投入近3億元，於台南科技工業區新建廠房擴增生產能量並建立研發中心提升產品附加價值，同時先行導入智慧化機器設備快速投產，以舒緩訂單壓力。

建昌食品生產高品質國產果蔬原汁，除供應國內所需外，並外銷至全世界。由於20年廠房已不敷使用，此次將斥資逾1億元，在嘉義義竹工業區新建工廠。

久誼公司專注生產離型紙，預計投入近2億元，在台中外埔廠區添購智慧化設備，以滿足國內外客戶需求，持續開創國外市場。

發展幹細胞研究及銷售附加產品的和迅生命科學，將斥資逾3億元於桃園市興建符合國際標準無塵無菌實驗室，積極研發新型治療技術，奠定幹細胞醫學領域的領導地位。

（中央社）

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram