觀光旅遊紓困貸款額度 政院加碼百億

行政院政務委員龔明鑫9日宣布，「加碼」觀光旅遊業100億元紓困貸款額度，提供觀光旅遊業中型企業融資，每家上限5億元，並提供八至九成信用保證，保證手續費年費率只有0.1％，受衝擊企業免收，但同一個集團只能申貸一次。

交通部已提撥10億元信保基金，可做10倍保證，保證逾100億元貸款融資額度，近期內呈報行政院核定後，進一步公布相關辦法。

交通部長林佳龍透露，華航集團（華航、華信、台灣虎航）、長榮集團（長榮、立榮）和星宇航空等三個集團，初步就提出千億需求，目前交通部承作能量為700億元，確切金額和貸款條件本周邀集相關部會和三大航空集團進行協商。他說，航空業紓困除華航、長榮、星宇等六家外，還包括地勤、空廚和相關業者，共有16家航空主體業者，都受到疫情很大衝擊，交通部有45億元信用擔保。

龔明鑫則補充，交通部對航空業會進行事先審查，了解實際需要紓困多少，不希望業者灌水，不符紓困需求不會同意，像固定成本、員工薪資是必要的，完成後給銀行團參考。

行政院昨天召開記者會說明觀光產業紓困措施，對於交通部匡列海運業300億元融資額度，林佳龍指出，目前業者需求並不急迫，因現在還有貨運量，且油價低，對海運業者來說成本降低很多，但考量可能衝擊，交通部仍先編列，業者也在調整中，因疫情尚在持續中，這筆預算先保留，若業者可維持正常營運，300億元將留作備用，支援其他需求。

此外，林佳龍說，交通部預備15億元營運虧損預算補助旅館業者，每家虧損補助20萬元起跳，以地價稅和房屋稅年繳20萬以下為統計標準，約有1,000家符合資格，並有20家觀光旅館符合營運補貼1,000萬元的資格。